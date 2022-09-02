Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası'nda finalistler belli oldu - Son Dakika
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Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası'nda finalistler belli oldu

02.09.2022 20:30
Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası'nda finalistler belli oldu

Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası'nda tek erkekler ve kadınlarda finalistler belli oldu.

Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası'nda tek erkekler ve kadınlarda finalistler belli oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) yapılan açıklamaya göre, TTF İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı 250 bin lira ödüllü turnuvanın yarın oynanacak erkekler finalinde Cem İlkel ile Koray Kırcı karşı karşıya gelecek. Kadınlarda ise Başak Eraydın ile Duru Söke karşılaşacak. Erkekler finali saat 11.00'de, kadınlar finali ise saat 15.00'te başlayacak.

Erkeklerde ilk yarı final mücadelesinde Cem İlkel, kardeşi Berk İlkel'i 6-2'lik iki setle yenerek adını finale yazdırdı. İkinci yarı final maçında ise Koray Kırcı, Yankı Erel'i 5-7, 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek finale yükseldi.

Kadınlarda Melis Sezer'i 6-4, 4-6 ve 6-4'lük setlerle geçen Başak Eraydın, ilk finalist oldu. Yarı finalin diğer maçında ise Duru Söke, Melis Ayda Uyar'ı 6-4, 4-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 geçerek Başak Eraydın'ın rakibi oldu.

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Kaynak: AA

Başak Eraydın, İstanbul, Türkiye, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası'nda finalistler belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası'nda finalistler belli oldu - Son Dakika
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