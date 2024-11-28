Büyükşehir Basketbol, Beylikdüzü Basketbol ile Karşılaşacak

Türkiye Basketbol 2. Ligi 6. haftasında Büyükşehir Basketbol, Beylikdüzü Basketbol'a konuk olacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, Erkekler Türkiye Basketbol 2. Ligi'nin 6. Haftasında Beylikdüzü Basketbol İhtisas'a konuk olacak. 29 Kasım Cuma günü Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 18.00'da başlayacak. Büyükşehir'in dev adamları mücadeleye mutlaka galibiyet hedefiyle çıkıyor. - SAKARYA
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