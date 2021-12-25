Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altaş Denizlispor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Altaş Denizlispor'u 3-1 yenen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor maç olacağının her halinden belli olduğunu söyledi. Rakibin puanlara ihtiyacı olduğunu belirten Sözeri, "Beklediğimiz gibi oldu, kapalı oynadılar. İlk yarı biraz geri yatmalar oldu, ilk yarıda 6 dakika uzatılması çok görülmüş bir şey değil. Çünkü oyun çok durdu ve temposu geride kaldı." diye konuştu.

Sözeri, ilk yarıda üretmeye ve rakibi çözmeye çalıştıklarını anlatarak, şunları dile getirdi:

"Maalesef rakibin kapalı oynamasından dolayısıyla çok üretemedik ve pozisyona da giremedik. Rakibin 10 kişi kalması avantaj gibi oldu ama 10 kişiyle de gol yedik. Aslında anık bir hatamızla golü kalemizde gördük ama oyuncularımız vazgeçmedi bugüne kadar vazgeçmedikleri gibi. Bugün özellikle oyuncularımla gurur duydum. Çünkü sahaya öyle bir karakter ortaya koydular ki bu soğuk havada o karakter içimizi ısıttı. Böyle futbolculara sahip olduğum ve böyle bir takımda çalıştığım için mutluyum. Tebrik ediyorum, çok güzel bir galibiyet aldık, güzel bir puanla bitirdik."

Ligin ilk yarısında alınan 36 puana dikkat çeken Sözeri, ikinci devre de bu puanı yaptıkları zaman ilk iki içerisinde olacaklarını tahmin ettiğini aktararak, "Çok güzel bir galibiyet oldu ve devreyi güzel bir şekilde kapattığımızı düşünüyorum. Taraftarımız bugün soğuk havada bizi çok destekledi. Biz de Erzurum şehrine ve Erzurumspor taraftarına layık olmak için çok büyük gayretler sarf ediyoruz. Biz bu şehri Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Transfer konusuna da değinen Sözeri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Transfer tahtamız şu anda kapalı, yöneticilerimiz açmaya gayret ediyor. Biz eğer transfer tahtasını açıp da içerideki oyuncuların rakamlarını ödeyemeyeceksek bunu açmanın bir anlamı yok ve o açacağımız rakamları içerideki oyunculara ödeyelim diye konuştuk."

Fatih Tekke: "Onurlu mücadeleyi devam ettireceğiz"

Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke, oyunla ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

Oyuncularının çok ciddi mücadele verdiğini bildiren Tekke, şunları kaydetti:

"Fakat bunu engelleyen rakibimiz değildi, sahada başkalarıydı. Hiç beklemediğimiz ve ummadığımız şeyler. Bunlar bizim kabul edeceğimiz şeyler değil. Oyuncular belki de 6-7 haftadır en üst seviyede oynadılar. Oynayanlar ve oyuna giren çıkan herkes elinden gelenin en iyisini yaptılar. Biz Denizlispor olarak hiç ummadığımız ve beklemediğimiz şeyler ile karşılaşıyoruz ama pes etmeyeceğiz. Sakatlarımız gelince çok çok iyi olacağız. İnşallah bu şehri ve kulübü hak ettiği yere taşıyıp, onurlu mücadeleyi devam ettireceğiz."