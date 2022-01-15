Büyükşehir Belediyesinden kros ligi eleme yarışlarına destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Kulüplerarası İbrahim Halil Çömlekçi Kros Ligi Eleme Yarışmaları'na destek verdi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Kulüplerarası İbrahim Halil Çömlekçi Kros Ligi Eleme Yarışmaları'na destek verdi. Yarışmalarda sporcuların ve organizasyon katılımcılarının yararlanabilmesi amacı ile Mezarlıklar Dairesi tarafından organizasyon çadırı kurulurken, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından da sıcak çorba servisi yapıldı. Ulaşım Dairesi'ne bağlı seyyar tuvalet de alanda hazır bulunduruldu.

Mersin 68'liler Barış ve Kardeşlik Ormanı'nda yapılan ve kros sezonunda yılın ilk yarışı olan Kulüplerarası İbrahim Halil Çömlekçi Kros Ligi Eleme Yarışmaları'na U18'de 24, U20'de 28, büyüklerde ise 20 takım olmak üzere 72 takımdan toplam 325 sporcu katıldı. Yarışmalarda U18 yarışında kadınlarda ENKA, erkeklerde Batman Petrolspor ilk sırayı aldı. U20'de hem erkeklerde hem de kadınlarda Fenerbahçe birinci olurken, büyüklerde ise kadınlar kategorisinde Bursa Büyükşehir Belediye Spor, erkeklerde ise Beykoz Belediyesi ilk sırada yer aldı. - MERSİN