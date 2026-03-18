Büyükşehir, BMX Parkuru ile gençliğe hız ve heyecan katıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde hayata geçirdiği BMX parkuru, gençlerin yoğun ilgisiyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin ikinci, İç Anadolu'nun tek BMX parkuru, spor altyapısına güçlü katkı sunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde spor altyapısına yaptığı yatırımlarla kenti gençler için cazibe merkezi haline getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen ve Türkiye'nin ikinci BMX parkuru olma özelliğini taşıyan tesis, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde konumlandırılan BMX parkuru, hem amatör hem de profesyonel sporculara hitap eden teknik özellikleriyle öne çıkıyor. İç Anadolu Bölgesi'nde tek olma özelliğine sahip parkur, bisiklet tutkunlarına yüksek standartlarda bir deneyim sunuyor.

6 ve 9 metrelik rampaları, yüksek hızlara uygun başlangıç tepesi ve teknik engelleriyle dikkat çeken parkur; step up, berms, çiftler, silindir ve panettone gibi özel tasarımlarla sporcuların performansını üst seviyeye taşıyor. Zorlu etaplar, adrenalin tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatırken, aynı zamanda sporcuların teknik becerilerini geliştirmelerine de imkan sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde hizmet veren tesis, özellikle gençlerin yoğun ilgisiyle gün boyunca hareketliliğini koruyor. Parkurda gerçekleştirilen sürüşlerde tempo bir an bile düşmezken, gençlerin heyecanı ve memnuniyeti dikkat çekiyor.

"Mükemmel bir yer"

BMX Parkurunda pedal çeviren bir genç, "Millet bahçesinde böyle bir BMX Parkuru olduğu için çok mutluyuz. Eğlenceli ve kendimizi geliştirmek için çok güzel bir yer" derken bir diğer bisiklet sever ise "Memduh Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel burası. Arkadaşlarımızla vakit geçirebileceğimiz mükemmel bir yer" ifadelerini kullandı.

"Belediyemize çok teşekkürler"

Akrobasi tutkunu gençler, zamanlarını genellikle BMX Parkurunda geçirdiklerini ifade ederken, bisiklet tutkunu bir genç Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini ileterek, "Parkuru çok güzel buldum. Arkadaşlarla eğleniyorum ve bu sayede yarışlara yönelik antrenman yapmış oluyorum. Belediyemize çok teşekkürler" diye konuştu.

"Bu sporu burada yapmak heyecan verici"

BMX Parkurunda spor yapmayı heyecan verici olarak nitelendiren başka bir bisiklet sever genç ise "Bu sporu burada yapmak heyecan verici ve kendimizi geliştirmemize yardımcı oluyor. Memduh Başkana çok teşekkür ederiz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen proje, kentin spor kültürünü güçlendirmeyi ve gençleri aktif yaşama teşvik etmeyi hedefliyor. Kayseri, ACES Europe tarafından verilen Altın Bayrak ödülü ile "2024 Avrupa Spor Şehri" ünvanını kazanırken, 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı sürecini de bu özel tesislerle sürdürüyor. - KAYSERİ