Büyükşehir'den Ankaragücü'ne şampiyonluk yolunda moral desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükşehir'den Ankaragücü'ne şampiyonluk yolunda moral desteği

29.04.2022 09:44
Büyükşehir'den Ankaragücü'ne şampiyonluk yolunda moral desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan MKE Ankaragücü'ne destek olmak amacıyla kentin birçok noktasını "Tüm şehir yanında Şampiyon Ankara" yazılarıyla donattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan MKE Ankaragücü'ne destek olmak amacıyla kentin birçok noktasını "Tüm şehir yanında Şampiyon Ankara" yazılarıyla donattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan ve şampiyonluk için gün sayan MKE Ankaragücü Spor Kulübü'ne desteğini sürdürüyor.

Başkent'in asırlık çınarı Ankaragücü'ne yakışır spor tesisi yapmak amacıyla bugüne kadar sentetik çim sahadan tribün inşaatına, kapalı spor salonu çatı izolasyonundan basketbol salonu tadilatına kadar birçok konuda destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, şampiyonluk yolundaki kulübe moral olması için kenti "Tüm şehir yanında Şampiyon Ankara" yazılarıyla donattı.

Başkent Ankaragücü için tek yürek

ABB, Ulus meydanında yapımı devam eden Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü (EGO) binasına sarı lacivert renkte dev afiş asarken kent ekranları, billboardlar ile metro vagonlarındaki ekranları da, "Tüm şehir yanında Şampiyon Ankara" yazılı görsellerle süsledi.

Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı "Kurtuluş Savaşı Gazisi, Eren ile Mert'in sevdalısı, gurur dolu arması. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yanınızdayız" paylaşımıyla da moral desteğini sürdürdü. - ANKARA

Büyükşehir'den Ankaragücü'ne şampiyonluk yolunda moral desteği
Büyükşehir'den Ankaragücü'ne şampiyonluk yolunda moral desteği
Büyükşehir'den Ankaragücü'ne şampiyonluk yolunda moral desteği
Büyükşehir'den Ankaragücü'ne şampiyonluk yolunda moral desteği
Büyükşehir'den Ankaragücü'ne şampiyonluk yolunda moral desteği
Büyükşehir'den Ankaragücü'ne şampiyonluk yolunda moral desteği

YORUMLAR
500
Ankara Büyükşehir'den Önce Öğretmenler Sonra Çocuklar İçin Oyun Eğitimi Ankara Büyükşehir'den Önce Öğretmenler Sonra Çocuklar İçin Oyun Eğitimi

Büyükşehir Belediyesi, Ankaragücü, Şampiyon, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehir'den Ankaragücü'ne şampiyonluk yolunda moral desteği - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Fuat Oktay Gaziantep'teydi: Cumhurbaşkanı Yardımcısının gençlerle türkü söyleme anlarını, Başkan Şahin paylaştı
09:35 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat elindeki delillerle ne yaptı?
09:34 Fenerbahçe'nin önemli futbolcuları Mesut Özil ve Ozan Tufan'a af çıkmadı
09:34 Twitter'ı satın alan Elon Musk, 4 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı!
09:20 Camdaki Kız'da dün akşam neler yaşandı? Hayri'den Nalan'a gelen notu bulan Feride ne tepki verdi?
09:04 Survivor'da eğlenceli anlar: Arkadaşına Sorduk oyununu kazanan yarışmacı belli oldu, arsa kazandı
09:00 DP lideri Uysal: AK Parti, Anadolu'nun Moğol istilasından sonra gördüğü en büyük yağma hareketidir
08:57 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler yaşandı? Diego, Oruç ve Hızır'dan intikam almak için nasıl bir plan yaptı?
08:54 Mülteciler, kuaföre gizli geçit kurup "şok evi" inşa ettiler
08:32 29 Nisan güncel döviz fiyatları! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 09:53:41. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükşehir'den Ankaragücü'ne şampiyonluk yolunda moral desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement