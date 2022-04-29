Büyükşehir'den Ankaragücü'ne şampiyonluk yolunda moral desteği - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan MKE Ankaragücü'ne destek olmak amacıyla kentin birçok noktasını "Tüm şehir yanında Şampiyon Ankara" yazılarıyla donattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), TFF 1. Lig'de lider durumda bulunan ve şampiyonluk için gün sayan MKE Ankaragücü Spor Kulübü'ne desteğini sürdürüyor.

Başkent'in asırlık çınarı Ankaragücü'ne yakışır spor tesisi yapmak amacıyla bugüne kadar sentetik çim sahadan tribün inşaatına, kapalı spor salonu çatı izolasyonundan basketbol salonu tadilatına kadar birçok konuda destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, şampiyonluk yolundaki kulübe moral olması için kenti "Tüm şehir yanında Şampiyon Ankara" yazılarıyla donattı.

Başkent Ankaragücü için tek yürek

ABB, Ulus meydanında yapımı devam eden Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü (EGO) binasına sarı lacivert renkte dev afiş asarken kent ekranları, billboardlar ile metro vagonlarındaki ekranları da, "Tüm şehir yanında Şampiyon Ankara" yazılı görsellerle süsledi.

Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı "Kurtuluş Savaşı Gazisi, Eren ile Mert'in sevdalısı, gurur dolu arması. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yanınızdayız" paylaşımıyla da moral desteğini sürdürdü. - ANKARA