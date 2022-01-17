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Büyükşehir Hentbol Takımı liderliğini koruyor - Son Dakika

Büyükşehir Hentbol Takımı liderliğini koruyor

17.01.2022 11:52
Büyükşehir Hentbol Takımı liderliğini koruyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı, 2021-2022 Hentbol 2. Lig'de galibiyetlerine devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı, 2021-2022 Hentbol 2. Lig'de galibiyetlerine devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı, 2021-2022 Hentbol 2. Lig'de galibiyetlerine devam ediyor. Ligde ilk 4 haftayı galibiyetle kapatan Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı, ligin 5'nci haftasında konuk olduğu Pendik Hentbol Spor Kulübü'nü 36-30'luk skorla mağlup ederek puanını 10'a çıkardı. Yoluna namağlup lider olarak devam eden Büyükşehir Hentbol Takımı, 6 Şubat Pazar günü lig ikincisi 1954 Hendek Spor ile karşılaşacak. - SAKARYA

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Sakarya, Hentbol, Pendik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehir Hentbol Takımı liderliğini koruyor - Son Dakika Spor


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