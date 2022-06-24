Kayseri'de Sancakbeyi Uluslar Kupası Atlı Okçuluk müsabakaları yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de Sancakbeyi Uluslar Kupası Atlı Okçuluk müsabakaları yapıldı

24.06.2022 16:26
Kayseri'de Sancakbeyi Uluslar Kupası Atlı Okçuluk müsabakaları yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto işbirliğiyle Sancakbeyi Uluslar Kupası Atlı Okçuluk müsabakaları yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto işbirliğiyle Sancakbeyi Uluslar Kupası Atlı Okçuluk müsabakaları yapıldı.

Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'ndeki müsabakalara, İsviçre, İngiltere, Fransa ve Macaristan'ın da aralarında bulunduğu 16 ülkeden 50 sporcu katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin ticaretin, sanayinin, kültürün, sağlığın ve turizmin merkezi olduğunu, aynı zamanda sporun da merkezi yapmak için şehirde birçok hizmet gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Büyükkılıç, "Şehrimize yeni tesisler kazandırarak gençliğinin hizmetine sunuyoruz. Belediye olarak hedefimiz, gelecek nesillere üreten bir Kayseri bırakmak. Bunun için yeni projeler üretmeye ve bu doğrultuda yapılan projelere destek vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.???????

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri'de Sancakbeyi Uluslar Kupası Atlı Okçuluk müsabakaları yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:34 46 yaşındaki adam, evinde sırtından vurulmuş halde bulundu
18:56 Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin dava düşürüldü
18:43 Milan'ın şampiyonluk kutlamalarında kendisine sataşan Zlatan Ibrahimovic'e sert cevap verdi
18:19 Ahsen TV muhabiri Bülent Yapraklıoğlu, Eminönü Meydanı'nda şiddet görmesiyle ilgili konuştu
18:08 Jorge Jesus, Luiz Gustavo'nun performansından memnun kalmadı! Fenerbahçe'de ayrılık yaşanabilir
17:47 Orman yangınları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam tartışmalarına değindi
17:25 Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi'ye Premier Lig'den talip çıktı! Minimum 17 milyon euro bonservis bekleniyor
17:11 Bakan Yanık'tan 4 milyon haneyi ilgilendirecek açıklama: Aile destek programı başvuruları 27 Haziran'da başlayacak
17:03 Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 19:40:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Sancakbeyi Uluslar Kupası Atlı Okçuluk müsabakaları yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement