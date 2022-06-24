Kayseri'de Sancakbeyi Uluslar Kupası Atlı Okçuluk müsabakaları yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto işbirliğiyle Sancakbeyi Uluslar Kupası Atlı Okçuluk müsabakaları yapıldı.

Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'ndeki müsabakalara, İsviçre, İngiltere, Fransa ve Macaristan'ın da aralarında bulunduğu 16 ülkeden 50 sporcu katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin ticaretin, sanayinin, kültürün, sağlığın ve turizmin merkezi olduğunu, aynı zamanda sporun da merkezi yapmak için şehirde birçok hizmet gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Büyükkılıç, "Şehrimize yeni tesisler kazandırarak gençliğinin hizmetine sunuyoruz. Belediye olarak hedefimiz, gelecek nesillere üreten bir Kayseri bırakmak. Bunun için yeni projeler üretmeye ve bu doğrultuda yapılan projelere destek vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.???????