Büyükşehir okçuları Songül ve Emircan Türkiye'nin gururu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükşehir okçuları Songül ve Emircan Türkiye'nin gururu oldu

28.06.2022 11:30
Büyükşehir okçuları Songül ve Emircan Türkiye'nin gururu oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları Fransa'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nda elde ettikleri başarılar ile Türkiye'nin gururu oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları Fransa'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nda elde ettikleri başarılar ile Türkiye'nin gururu oldu.

Fransa'nın Başkenti Paris'te düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağında Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Songül Lök'ün de aralarında bulunduğu Kadın Milli Takımı Dünya Şampiyonu oldu. Büyükşehir Okçusu Emircan Haney'in bulunduğu Erkek Milli Takımı ise Dünya ikincisi oldu. Okçuluk Dünya Kupası'nın üçüncü ayağa Fransa'nın Başkenti Paris'te yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçusu Songül Lök'ün de aralarında bulunduğu kadın Milli Takımı Dünya Şampiyonu olurken, Emircan Haney'in bulunduğu erkek Milli Takımı ikinci oldu.

Paris'te düzenlenen Okçuluk Dünya Kupasında kadın Milli Takımı Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçusu Songül Lök'ün yanı sıra Yeşim Bostan Uçar ve Ayşe Bera Süzer'den oluştu. Kadın Milli Takım Büyük Britanya ile karşılaştı. Kadın Milli Takım Büyük Britanya'yı 229'a 228 yenerek altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu oldu.

Dünya Okçuluk Kupasında Erkek Milli takımı Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçusu Emircan Haney'in yanı sıra Batuhan Akçaoğlu ve Yakup Yıldız'dan oluştu. Finalde Fransa ile karşılaşan Erkek Okçu Milli Takımı karşılaşmadan 233'e 229 mağlup ayrılarak Dünya ikincisi oldu. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Kaymakam Maslak başarılı sporcuları ağırladı Kaymakam Maslak başarılı sporcuları ağırladı Muğla Bisiklet Takımı Türkiye Şampiyonası'ndan madalya ile döndü Muğla Bisiklet Takımı Türkiye Şampiyonası'ndan madalya ile döndü
Kaynak: İHA

Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükşehir okçuları Songül ve Emircan Türkiye'nin gururu oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:25 Sırtından vurulmuş halde bahçeye gömülü olarak bulundu! Cinayetin şüphelisi çocuk çıktı
11:23 Cüneyt Arkın yaşamını yitirdi! Rıdvan Dilmen'den duygu dolu paylaşım geldi
11:16 Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlayarak 16,63 seviyesinden işlem görüyor
11:08 Ölümüyle derin üzüntü yaşatan Cüneyt Arkın'ın vasiyeti ortaya çıktı: Anne ve babamın yanına gömün
10:58 Çağlayan Adliyesi'nde korkutan olay! Korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor!
10:57 Gram altının fiyatı 976 lira seviyesinden işlem görüyor
10:41 Ölümü milyonları hüzne boğan Cüneyt Arkın, canlandırdığı kült karakterlerle hafızalara kazınmıştı: İşte Arkın'ın canlandırdığı efsane karakterler
10:38 Aykut Kocaman yeni sezon planını açıkladı: Bu sezon takım çalıştırmayı ve yorumculuk yapmayı düşünmüyorum
10:32 Cezaevinden "itirafçı" olup serbest kalan Reza Zarrab, Miami'de genç bir kadınla görüntülendi
10:23 Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'dan sonra Twitter'da yer yerinden oynadı! TT listesinin ilk 10 sırası tamamen ona ait
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 11:39:22. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükşehir okçuları Songül ve Emircan Türkiye'nin gururu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement