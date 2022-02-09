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Büyükşehir Spor A.Ş.'de badminton seçmeleri başlıyor - Son Dakika

Büyükşehir Spor A.Ş.'de badminton seçmeleri başlıyor

09.02.2022 23:35
Büyükşehir Spor A.Ş.'de badminton seçmeleri başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. raket ve bir tür tüylü topla oynanan tenis benzeri oyun olan Badminton seçmeleri 12-13 Şubat'ta yapılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. raket ve bir tür tüylü topla oynanan tenis benzeri oyun olan Badminton seçmeleri 12-13 Şubat'ta yapılacak.

Kayseri'de çocuk, genç ve yaşlı her yaştan vatandaşa spor faaliyetlerini ulaştıran Spor A.Ş., nitelikli spor faaliyetlerini yürüterek vatandaşların sağlığını gözetirken, sahip olduğu 15 spor tesisinde gençlere özel çalışmalar ile dikkat çekiyor. Bu kapsamda Spor A.Ş., tenis benzeri bir oyun olan Badminton seçmeleri gerçekleştirecek. 12-13 Şubat 2022 tarihleri arasında Spor A.Ş. Beyazşehir Spor Tesisi'nde Badminton seçmeleri yapılacak. Katılımın ücretsiz ve kontenjanların sınırlı olduğu Badminton seçmeleri, 7-10 yaş için 12 Şubat Cumartesi, 11-14 yaş için ise 13 Şubat Pazar günü gerçekleşecek.

Kayseri'de sporun hemen her dalında faaliyetler ve kurslar organize ederek vatandaşları spora özendiren Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. alanında uzman ve deneyimli sporcuları ile şehirde spor faaliyetlerinin adeta lokomotifi oluyor. Aralarında bisiklet yarışları, doğa kampları, spor okulları, park sporları ve yürüyüş gibi faaliyetleri de içeren spora dair hemen her alanda hizmetlerini yürüten Spor A.Ş. toplam 15 tesiste nitelikli ve profesyonel olarak yapılan sporun Kayseri'deki adresi oluyor. - KAYSERİ

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Badminton, Kayseri, oyunlar, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehir Spor A.Ş.'de badminton seçmeleri başlıyor - Son Dakika Spor


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