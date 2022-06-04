Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları katıldığı yarışlarda madalyaların sahibi oluyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi'nin veteran sporcusu Ali Turan, Isparta'da Gül Festivali çerçevesinde düzenlenen koşularda önemli başarı elde etti. Atletizm sporcusu 61 yaşındaki Ali Turan, yarıştığı 50 yaş üstü kategorisi 3 bin metre koşusunda altın madalya alarak 1'inciliğin sahibi oldu. Turan ödülünü Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmenci'nin elinden aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Isparta, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Büyükşehir sporcusu Isparta'dan altın madalya ile döndü - Son Dakika

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