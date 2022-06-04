Büyükşehir sporcusu Isparta'dan altın madalya ile döndü - Son Dakika
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Büyükşehir sporcusu Isparta'dan altın madalya ile döndü

04.06.2022 15:48
Büyükşehir sporcusu Isparta'dan altın madalya ile döndü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu 61 yaşındaki Ali Turan, Isparta'da düzenlenen Gül Festivalinin başlangıç yarışında 3 bin metre 50 yaş üstü klasmanında altın madalya kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu 61 yaşındaki Ali Turan, Isparta'da düzenlenen Gül Festivalinin başlangıç yarışında 3 bin metre 50 yaş üstü klasmanında altın madalya kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları katıldığı yarışlarda madalyaların sahibi oluyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi'nin veteran sporcusu Ali Turan, Isparta'da Gül Festivali çerçevesinde düzenlenen koşularda önemli başarı elde etti. Atletizm sporcusu 61 yaşındaki Ali Turan, yarıştığı 50 yaş üstü kategorisi 3 bin metre koşusunda altın madalya alarak 1'inciliğin sahibi oldu. Turan ödülünü Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmenci'nin elinden aldı. - SAKARYA

Büyükşehir sporcusu Isparta'dan altın madalya ile döndü
Büyükşehir sporcusu Isparta'dan altın madalya ile döndü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Isparta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükşehir sporcusu Isparta'dan altın madalya ile döndü - Son Dakika

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