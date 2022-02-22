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Büyükşehir sporcusu Milli Takım kadrosuna davet edildi - Son Dakika

Büyükşehir sporcusu Milli Takım kadrosuna davet edildi

22.02.2022 07:16
Büyükşehir sporcusu Milli Takım kadrosuna davet edildi

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Basketbol Takımı genç sporcusu Batuhan Parlakay, gösterdiği başarıyla Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Basketbol Takımı genç sporcusu Batuhan Parlakay, gösterdiği başarıyla Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. 2007 yılı doğumlu genç sporcuya Büyükşehir Belediyesi tarafından katılacağı U15 kategorisinde başarılar dilendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Takımı'nın genç ve yetenekli sporcusu Batuhan Parlakay gösterdiği başarıyla U15 kategorisinde Milli Takım Aday kadrosuna davet edildi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden birçok sporcunun katılacağı aday kadrosunda göstereceği mücadele ile başarıya ulaşacağını söyleyen Parlakay, başarısını her geçen gün ileri taşıyarak hem Sakarya'yı hem de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini ifade etti.

Büyükşehir'den yapılan açıklamada ise, "Her zaman söylediğimiz gibi Sakarya sporun merkezi ve spor şehridir. Sporun her alanında başarıya imza atan yeteneklerin şehrimizden çıkması bizlere gurur veriyor. Milli Takım aday kadrosuna çağrılan genç basketbolcumuzu tebrik eder başarılarının devamını dileriz" ifadeleri kullanıldı. - SAKARYA

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Büyükşehir Belediyesi, Milli Takım, basketbol, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehir sporcusu Milli Takım kadrosuna davet edildi - Son Dakika Spor


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