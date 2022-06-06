Büyükşehirli hentbolcular Milli Takım kampında

Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı sporcuları 6-8 Haziran tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek U16 Erkek Hentbol Milli Takım kampına katılmaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımı sporcuları 6-8 Haziran tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek U16 Erkek Hentbol Milli Takım kampına katılmaya hak kazandı. Sadık Emre Herseklioğlu, Özgür Görmüş, Sefer Efe Uysal ve Murat Şahin Arslan aday kadroda yer almak için mücadele edecek.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak birçok farklı branşta sporcuları yetiştirmek adına yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Nice genç yetenekleri Milli Takıma kazandırarak hem Sakarya'mıza hem de ülkemiz sporuna değer katıyor, başarılı sonuçlarla gurur yaşatıyoruz. Ankara'da düzenlenen U16 Erkek Hentbol Milli Takımının hazırlık kampında da 4 oyuncumuz ter dökecek. 6-8 Haziran'da yapılacak kamp çalışmalarında sporcularımıza başarılar diliyoruz" denildi. - SAKARYA