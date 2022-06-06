Büyükşehirli hentbolcular Milli Takım kampında - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükşehirli hentbolcular Milli Takım kampında

06.06.2022 13:31
Büyükşehirli hentbolcular Milli Takım kampında

Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı sporcuları 6-8 Haziran tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek U16 Erkek Hentbol Milli Takım kampına katılmaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Hentbol takımı sporcuları 6-8 Haziran tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek U16 Erkek Hentbol Milli Takım kampına katılmaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol takımı sporcuları 6-8 Haziran tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek U16 Erkek Hentbol Milli Takım kampına katılmaya hak kazandı. Sadık Emre Herseklioğlu, Özgür Görmüş, Sefer Efe Uysal ve Murat Şahin Arslan aday kadroda yer almak için mücadele edecek.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak birçok farklı branşta sporcuları yetiştirmek adına yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Nice genç yetenekleri Milli Takıma kazandırarak hem Sakarya'mıza hem de ülkemiz sporuna değer katıyor, başarılı sonuçlarla gurur yaşatıyoruz. Ankara'da düzenlenen U16 Erkek Hentbol Milli Takımının hazırlık kampında da 4 oyuncumuz ter dökecek. 6-8 Haziran'da yapılacak kamp çalışmalarında sporcularımıza başarılar diliyoruz" denildi. - SAKARYA

YORUMLAR
500
Başkentin yavru aslanlarının isimleri belli oldu: 'Ankara, İstanbul ve Kiev' Başkentin yavru aslanlarının isimleri belli oldu: 'Ankara, İstanbul ve Kiev' Beypazarı'nda Dünya Çevre Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi Beypazarı'nda Dünya Çevre Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi
Kaynak: İHA

Milli Takım, Sakarya, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükşehirli hentbolcular Milli Takım kampında - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:26 Erdoğan 3600 ek gösterge çalışmasının ayrıntılarını açıklayacak! İşte yapılması beklenen zam oranı
13:06 Galatasaraylı Marcao nikah tazeledi! Doğum gününde hayalini gerçekleştirdi
12:58 Canlı yayında bir kadın tarafından yapılan itiraf, stüdyoyu buz kestirdi: Yanlışlıkla köpeğimin spermini yuttum
12:54 Uyumak için tellere tırmanan alkollü adam yüzüstü düştü! Adamın yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
12:54 Oyuncu Demet Evgar, doğuma az bir süre kala karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı
12:38 Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkan Seda Sayan, Isparta'da bando ekibi ve güllerle karşılandı
12:36 Katil kuş, köy halkına hayatı zindan etti! Özellikle sarışın kadınlara saldırıyor
12:33 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan eski oyuncusunu kadroya katmak istiyor
12:23 Pakistan'da eski Başbakan Imran Han'a suikast düzenlenecek iddiası ülkeyi karıştırdı! Destekçilerinden "tepkimiz agresif olacak" açıklaması geldi
12:04 İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 13:37:43. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükşehirli hentbolcular Milli Takım kampında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement