Büyükşehirli sporcular şehrimizi gururlandırıyor - Son Dakika
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Büyükşehirli sporcular şehrimizi gururlandırıyor

17.05.2022 11:46
Büyükşehirli sporcular şehrimizi gururlandırıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları başarıdan başarıya koşuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları başarıdan başarıya koşuyor. Ulusal, uluslararası ve Milli Takım forması altında müsabakalara çıkan Büyükşehirli sporcular şehrin gururu olmaya devam ediyor.

Hırvatistan'ın Rijeka kentinde düzenlenen 29. Rijeka Cup turnuvasına katılan Sakarya Büyükşehir Karate takımı sporcuları toplamda 5 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya toplayarak madalya kürsüsünde yer aldılar. 52 ülkeden 3 bini aşkın sporcunun katıldığı Kick Boks Dünya Kupası'nda ise Büyükşehirli sporcular şehrimizi gururlandırdılar. Büyük Erkekler 81 kiloda yarışan Büyükşehirli milli sporcu Fatih Erman Dünya 3'üncüsü olurken büyük bayanlar 60 kiloda Ayşe Kaplan ise Dünya 2'ncisi olarak ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdılar. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün koşu takımında yer alan Ali Turan ise Birinci Uluslararası Konya Yarı Maratonu'nda 60-64 yaş grubu birincisi olarak altın madalyaya uzandı

Göynük Atatürk Spor salonunda yapılan 24. Uluslararası U20 Şampiyonlar Turnuvası'na katılan Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı sporcuları kıran kırana geçen mücadelelerden 2 bronz madalya çıkardı. Milli Takım adına mücadele eden Büyükşehirli sporculardan Cengizhan Dağ grekoromen stil 77 kiloda, Ramazan Can Aktaş ise grekoromen stil 63 kiloda üçüncü olarak şehrimizi gururlandırdı. Kahraman Maraş'ta düzenlenen Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda ise Büyükşehirli sporcu Ertuğrul Ahmet Nizam 38 kiloda Türkiye 3'üncüsü oldu. Bu başarısı sonrası Sakaryalı Kahraman Maraş Spor İl Müdürü Cemil Boz'un makamına çıkan Nizam'ı İl Müdürü bizzat tebrik etti. - SAKARYA

Büyükşehirli sporcular şehrimizi gururlandırıyor
Büyükşehirli sporcular şehrimizi gururlandırıyor
Büyükşehirli sporcular şehrimizi gururlandırıyor
Büyükşehirli sporcular şehrimizi gururlandırıyor
Büyükşehirli sporcular şehrimizi gururlandırıyor

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Türkiye Minikler Takım-Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası, Sakarya'da sürüyor Türkiye Minikler Takım-Ferdi Masa Tenisi Şampiyonası, Sakarya'da sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Milli Takım, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükşehirli sporcular şehrimizi gururlandırıyor - Son Dakika


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