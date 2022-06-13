Büyükşhirli koşucu Van'da altın madalya kazandı - Son Dakika
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Büyükşhirli koşucu Van'da altın madalya kazandı

13.06.2022 15:26
Büyükşhirli koşucu Van'da altın madalya kazandı

'1. Van Denizi Yarı Maratonu'na katılan Büyükşehir Belediyesi sporcusu Ali Turan, 21 kilometreyi en hızlı şekilde tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

'1. Van Denizi Yarı Maratonu'na katılan Büyükşehir Belediyesi sporcusu Ali Turan, 21 kilometreyi en hızlı şekilde tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün veteran sporcusu Ali Turan, Van Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği '1. Van Denizi Yarı Maratonu' ve halk koşusu yarışlarında altın madalya kazandı. Kent tarihinde ilk olma özelliği taşıyan maraton koşusunda 21 kilometre yarışan Ali Turan, madalyanın sahibi oldu. Başarılarına bir yenisini daha ekleyen Turan, Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından tebrik edildi. - SAKARYA

Büyükşhirli koşucu Van'da altın madalya kazandı
Büyükşhirli koşucu Van'da altın madalya kazandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sakarya, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyükşhirli koşucu Van'da altın madalya kazandı - Son Dakika

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