Buz hokeyi: Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman - Son Dakika
Üye Girişi

Buz hokeyi: Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman

21.05.2022 20:36
Buz hokeyi: Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman

Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman'daki üçüncü maçında Güney Afrika'yı 10-0 yendi.

Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman'daki üçüncü maçında Güney Afrika'yı 10-0 yendi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de oynanan müsabakada milli takımın gollerini Dilara Lokbaş (4), Ayşe Koçak (2), Hatice Dursun, Başak Demirkol, Betül Taygar ve Sema Güven attı.

İlk iki maçında Avustralya ve İzlanda'ya mağlup olan ay-yıldızlılar, galibiyetle tanışmış oldu.

Milliler, dördüncü ve son maçında yarın ev sahibi Hırvatistan ile karşılaşacak.

YORUMLAR
500
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste üçüncü şampiyonluk peşinde A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Altın Ligi'nde üst üste üçüncü şampiyonluk peşinde Buz hokeyi: Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman Buz hokeyi: Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman
Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Güney Afrika, Buz Hokeyi, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Buz hokeyi: Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman - Son Dakika


Son Dakika
20:01 Yeni Malatya-Fenerbahçe karşılaşmasında ortalık birbirine girdi! Deliye dönen Barış Başdaş, Mert Hakan Yandaş'a saldırdı
19:51 CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı
19:29 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na benzerliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti!
19:27 "Milletin Sesi" mitingine büyük ilgi! Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, vatandaşları halkın arasında dinledi
19:24 Fenerbahçe'de kritik sakatlık! İsmail Kartal canlı yayında açıkladı
19:22 ABD'nin yaptırımlarına Rusya'dan cevap: Biden ve Blinken'e ülkeye giriş yasağı uygulandı
18:27 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşme yapan Erdoğan: İsveç ve Finlandiya somut adımlar atmalı
18:25 Ekvador, Dünya Kupası'ndan men ediliyor! Futbolcunun belgelerinde sahtecilik yapmışlar
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında yemek yaptı!
17:11 Mbappe herkesi ters köşe yaptı! Real Madrid Başkanı, son kararı soyunma odasında açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 20:41:55. #1.11#
SON DAKİKA: Buz hokeyi: Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement