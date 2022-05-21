Buz hokeyi: Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman

Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman'daki üçüncü maçında Güney Afrika'yı 10-0 yendi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de oynanan müsabakada milli takımın gollerini Dilara Lokbaş (4), Ayşe Koçak (2), Hatice Dursun, Başak Demirkol, Betül Taygar ve Sema Güven attı.

İlk iki maçında Avustralya ve İzlanda'ya mağlup olan ay-yıldızlılar, galibiyetle tanışmış oldu.

Milliler, dördüncü ve son maçında yarın ev sahibi Hırvatistan ile karşılaşacak.