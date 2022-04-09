Buz pateninde 2026 Kış Olimpiyatları için çalışmalara şimdiden başlandı - Son Dakika

Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF) Başkanı Gökhan Özdemir, 2026 Kış Olimpiyatları'nın hazırlıklarına şimdiden başladıklarını kaydetti.

Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak son 4 yıl içinde çok önemli işlere imza attıklarını belirterek, Türkiye tarihinde ilk kez 2019'da yurt dışında yapılan Gençlik Olimpiyat Festivali'nde bir gümüş ile bir bronz madalya kazandıklarını, ayrıca 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda sporcuları Furkan Akar'ın altıncı olarak tarihi başarıya imza attığını söyledi.

Bu iki başarıyla hem ülke tarihine geçtiklerini hem de dünyada önemli yer edindiklerini anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Kış federasyonları içinde sporcusu olimpiyat altıncılığı alan başka bir yer tarihimizde yok. Bu çok önemli başarıdır. Bundan sonraki hedefimiz, 2026 Kış Olimpiyatları'nda madalya kazanmak. Bunun için organize olduk ve çok çalışacağız. İnşallah ülkemizi 2026'da 'short track' ve 'figür' branşlarında da onurlandıracağız. Bir olimpik kadro oluşturduk. Kadrodaki sporcularımız Türkiye'nin en iyi 5'i ve 6'sı gibi. Bunları özel eğitim ve programla çalıştırıp yetiştirerek olimpiyatlara hazırlıyoruz."

Milli sporcular kendi aralarında da yarışacak

Özdemir, olimpik kadronun altında A ve B milli takımı diye iki kadro grubunun bulunduğunu belirterek, B milli takımının A milli takıma, A milli takımının da olimpik kadroya girmek için mücadele ettiğini aktardı.

Olimpik kadroya, il müdürlükleri, olimpiyat hazırlık merkezleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin destek verdiğini ifade eden Özdemir, "Altyapıdan sporcuları uzun vadede yetiştirmek için projelerimiz var. Hobi gruplarıyla başlayan ve kulüplerimiz üzerinden eğitim alan sporcularımız da var. " diye konuştu

Özdemir, 10 yıl önce ülkede kendilerine yönelik çok az tesis olduğunu ancam daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Samsun, Tekirdağ, Gebze, Kocaeli ve Bursa'da buz pateni tesisi açıldığını söyleyerek, şunları dile getirdi:

"Bu sporu her yerde yapamıyorsunuz. Özel tesis olması gerekiyor. Lisanslı sporcu sayımız 7 bin 500 civarında, Ulusal yarışmalara katılım sayısı 150 ile 180 arasında. Tesis sayısı çoğalınca, sporcu sayımızda da çoğalma oldu. Genelde alt yapıda hafta sonu bir şehrimizde bine yakın sporcu buza çıkmaktadır. Hafta arası da 500'e yakın sporcu buza çıkarak antrenman yapmakta veya bu sporu öğrenmek için gayret göstermektedir." ifadelerini kullandı.