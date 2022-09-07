Antony van den Hurk: "Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar" - Son Dakika
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Antony van den Hurk: "Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar"

07.09.2022 16:01
Antony van den Hurk: "Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar"

Ç. Rizespor'un yeni golcüsü Antony van den Hurk, "Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar.

Ç. Rizespor'un yeni golcüsü Antony van den Hurk, "Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar. O yüzden bir gol hedefi koymadım. Yeter ki goller galibiyetlere yardımcı olsun" dedi.

Ç. Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında sahasında 11 Eylül 2022 Pazar günü saat 16: 30'da Samsunspor ile karşılaşacak. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan forvet oyuncusu Antony van den Hurk, "2. maçımda gollerime başlamam benim için mutluluk verici bir olay. Özellikle maçı da kazanmamız Beni daha da mutlu etti. Tabii ki benim gollerimin galibiyetimize yaraması tek isteğim. Yeni bir çevreye geldiğinizde tabii ki bir alışma süreci oluyor ama geldiğim andan itibaren hem kulüp olarak hem şehir olarak herkes bana yardımcı oluyor. Bunu net bir şekilde görebiliyorum. Bu da uyum sürecinizi kısaltan bir şey. Herkes hem aileme hem de bana yardımcı oluyor. Şu anda önüme bakıyorum. Yeni bir takım ve bir şeyleri başarmam gerektiğini biliyorum. Onun için elimden gelenin en iyisini her maçta yapmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.

Samsunspor karşısında iyi bir maç çıkaracaklarını da söyleyen Antony van den Hurk, "Samsunspor'u biliyorum arkadaşlarım anlattı. Şampiyonluk adaylarından iyi oyuncuları var. Ama şu an iyi gitmiyorlar, son maçlarını da kaybettiler. Taraftarlarını mutlu etmek için çok hevesli bir şekilde buraya gelecekler. Çok istekli olacaklar. Bizim de en az onlar kadar istekli olmamız lazım ki maçı kazanabilelim. Derbi olduğunu farkındayım. İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum. Benim gol atmam güzel bir şey ama bunun galibiyetle süslenmesi en önemli şey. Benim gol atıp kaybetmemizin hiçbir anlamı yok. Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar. O yüzden bir gol hedefi koymadım. Yeter ki goller galibiyetlere yardımcı olsun" ifadelerini kullandı. - RİZE

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Samsunspor, Rizespor, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antony van den Hurk: 'Umarım attığım goller galibiyetimizi sağlar' - Son Dakika

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