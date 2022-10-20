Çağatay Yılmaz: "Affedilmek istiyorum" - Son Dakika
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Çağatay Yılmaz: "Affedilmek istiyorum"

20.10.2022 18:46
Çağatay Yılmaz: "Affedilmek istiyorum"

Bursaspor'un genç oyuncusu Çağatay Yılmaz dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

Bursaspor'un genç oyuncusu Çağatay Yılmaz dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Yılmaz, "Farkında olmadan bir saygısızlık yaptıysam ya da birinin kalbini kırdıysam affedilmeyi isterim" dedi.

Bursaspor'da kadro dışı kalan Çağatay Yılmaz, affedilmesi yönünde bir açıklama yayımladı. Sosyal medya hesabından yazılı bir bildiri yayımlayan genç futbolcu, şunları söyledi: "Büyük Bursaspor camiasına,13 yaşımda kapısını araladığım Bursaspor'un her yaş kademesinde görev yaptım. Bursaspor bana bir kimlik kazandırdı. Milli Takıma kadar yükseldim. Kulübümün yaşadığı her zorlukta yanında olmaya çalıştım. Gençliğimin verdiği hatalarım oldu. Hepsinden birer ders çıkardım. Git dedikleri zaman gittim, gel dedikleri zaman geldim. Başkanlarıma, yöneticilerime, teknik direktörlerime, antrenörlerime, takım arkadaşlarıma ve kalbi Bursaspor için atan taraftarlarımıza asla bir saygısızlığım olmadı. Alacağım için hiçbir zaman kulübümü Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmedim. Hukuksal hiçbir yolu denemedim. Bu sezon başında hocamız Tahsin Tam'ın aldığı karar doğrultusunda yetiştiğim Vakıfköy'e gönderildim. Transferin son gününde iki kulübün istemesine rağmen takımımı yalnız bırakmama adına teklifleri geri çevirdim. Çünkü takımımın ve arkadaşlarımın yanında olmak istedim. Eğer Bursaspor beni bir noktaya getirdiyse bu zorlu süreçte benim de kulübüme ve büyük Bursaspor camiasına vermem gerekenler var. Farkında olmadan bir saygısızlık yaptıysam ya da birinin kalbini kırdıysam affedilmeyi isterim." - BURSA

Kaynak: İHA
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Çağatay Yılmaz, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağatay Yılmaz: 'Affedilmek istiyorum' - Son Dakika

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