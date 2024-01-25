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Çağatay Yılmaz, TFF'ye yaptığı ihtarı geri çekti ve maaşında indirime gitti - Son Dakika
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Çağatay Yılmaz, TFF'ye yaptığı ihtarı geri çekti ve maaşında indirime gitti

Bursaspor'un en golcü ismi Çağatay Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı ihtarı geri çekti ve ayrıca bu sezonki maaşında indirim yaparak kulübe destek oldu. Bursaspor Kulübü, Çağatay Yılmaz'ın altyapıdan yetişen ve kulübe olan aidiyetini her fırsatta dile getiren bir oyuncu olduğunu belirterek teşekkürlerini iletti.

Çağatay Yılmaz, TFF\'ye yaptığı ihtarı geri çekti ve maaşında indirime gitti
25.01.2024 - 20:45,  Güncelleme: 20:47
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Bursaspor'un en golcü ismi Çağatay Yılmaz, TFF'ye yaptığı ihtarı çekerken, maaşında da indirime gitti.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Önceki dönem alacaklarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu aracılığıyla kulübümüze ihtar gönderen takım kaptanlarımızdan Çağatay Yılmaz, yönetim kurulumuzla yaptığı görüşmede ihtarını geri çekmiştir. Ayrıca, Çağatay Yılmaz bu sezonki maaşıyla ilgili de indirim yapmıştır. Altyapımızdan yetişen, kulübümüze olan aidiyetini her fırsatta dile getiren Çağatay Yılmaz'a teşekkür ediyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA
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