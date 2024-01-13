- Çağdaş Atan: "3 oyuncuyu kadromuza katmayı düşünüyoruz"

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan:

"Ekip olarak ligde 32 puan toplamış bulunuyoruz"

"Gelişmeye devam edeceğiz"

İSTANBUL - RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, rakip takımın kendilerini ilk yarıda iyi karşıladıklarını söyleyerek, "Bütün antrenmanlarda çalıştığımız her şeyin karşılığını aldık" dedi. Atan, 3 futbolcu daha kadrolarına katmak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir, evinde karşılaştığı Alanyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözlerine Pençe Kilit operasyonunda şehit düşen 9 Mehmetçiğe rahmet dileyerek başlayan Atan, "Rakip bence ilk yarı bizi iyi karşıladı. Bloklar arasında topla buluşamadık. Sabırla pas yapıp pozisyon aramaya devam ettik. 1-2 pozisyonumuz oldu, bunları atamadık ama duran toptan 2 gol bulduk. İkinci yarı 3-2'ye gelinceye kadar muazzam bir oyun oldu. Oyun farklı yerlere gidiyordu. 3-2'den sonra iyi savunduk. Oyunun son 5-6 dakikasında sağlam durduk. İkinci yarı iyi pozisyonlar yakaladık. İki tane kolay gol yedik. Duran toptan gol yedik ama ayrıca duran toptan zafiyet verdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk oynadığımız İstanbulspor karşılaşmasına göre şu anda öz güven, kalite farkımız var. Oyuncularımı gelişiminden dolayı tebrik ediyorum. Ekip olarak ligde 32 puan toplamış bulunuyoruz. Şu an 26 puandayız, ligin 4. sırasına yaklaşmış durumdayız. Biz ilk 5-6 sıra hedefiyle buraya geldik. Bugüne kadar bize sevgi ve destek veren başkanımıza teşekkür ediyorum. Daha yolun başındayız, devam edeceğiz. Oyuncularımı kutluyorum. Alanyaspor ve Fatih hocaya parantez açmak gerek. İyi bir oyun düzenleri var. İyi bir geçiş takımı görüntüsü veriyorlar" şeklinde konuştu.

"Gelişmeye devam edeceğiz"

Son 6 haftalık bölümünde üst üste galibiyetlerle yenilmezlik serisi yakaladıklarını söyleyen Atan, "Daha önce puan farkı 13-14'lere çıkmıştı, şimdi daha az. Ligin ortasında takım almamızdan dolayı biz de biraz bocaladık. Ama şu an sahanın içinde formasyon değişikliği yapacak durumlarımız var. Verim almaya çalışıyoruz. Onlar da çok iyi karşılık veriyorlar. Gelişmeye devam edeceğiz. Ayaklarımızın yere basması gerek" diye konuştu.

"3 oyuncuyu daha kadromuza katmayı düşünüyoruz"

Ligin ilk bölümünde gol yollarından sıkıntı yaşanmasının ardından son 10 haftada 20 gol attıkları hatırlatılması üzerine ise Çağdaş Atan, "İlk başlarda az gol atmamız tesadüf değildi. Biz tekrara inanıyoruz. Oldu, öğrendiler dediğinizde, tekrar etmediğinizde oyuncular unutabiliyorlar. 8 koşuları, duran toplar, kenar ortaları, bunlar hep tekrar. Bunlar da karşılığını vermeye başladı. Devam etmemiz gerekiyor. Şu an kenetlendik. Gücümüze güç katabileceğimiz bir transfer dönemi var. Josef aramıza katıldı. 3 oyuncuyu daha kadromuza katmayı düşünüyoruz. Kasımpaşa maçına göre bu maçta 5-6 oyuncumuz farklıydı. O maçta da bu maçta da oyun anlamında hiç hata vermedik. Aynı oyunu oynamaya çalıştık. 22 tane oyuncum, birbirini performans olarak itiyor. Onları tekrardan tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.