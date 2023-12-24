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Çağdaş Bodrum, Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etti - Son Dakika
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Çağdaş Bodrum, Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etti

Basketbol Süper Ligi'nde Ahmet Çakı yönetimindeki Çağdaş Bodrum Spor, alt sıralardaki rakibi Merkezefendi Belediyesi Basket'i 19 sayı geriden gelerek 88-84 yenerek düşme hattından kurtuldu. Çakı, galibiyetin moraliyle takımın daha çok çalışacağını belirtti.

Çağdaş Bodrum, Merkezefendi Belediyesi Basket\'i mağlup etti
24.12.2023 - 12:19,
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Basketbol Süper Ligi'nde başantrenör Ahmet Çakı yönetimindeki ilk maçta alt sıralardaki en yakın rakibi Merkezefendi Belediyesi Basket'i 19 sayı geriden gelerek 88-84 yenmeyi başaran Çağdaş Bodrum Spor düşme hattına gerilemekten kurtuldu.

Ligde ilk 12 haftayı 3 galibiyetle geçtikten sonra teknik heyette değişikliğe giderek kendisiyle aynı sayıda galibiyet alan düşme hattındaki Denizli temsilcisi önünde çok kritik bir maça çıkan Bodrum ekibi, pes etmeyip müthiş bir geri dönüşe imza attı. Hem düşme hattının üzerinde kalan hem de rakibine sezon sonundaki olası puan eşitliği durumunda ilk maçta ikili averaj üstünlüğü kuran Çağdaş Bodrum'da Ahmet Çakı, bu galibiyetin moraliyle daha çok çalışacaklarını söyledi. Takımıyla ilk maçında önemli galibiyetin sevincini yaşayan Çakı, "Maça kötü başladık. Bir de ekstra üçlükler de yedik. Kendi evinizde rakibinize öz güven verirseniz böyle olur ki oyuncularıma da bunu söylemiştim. Merkezefendi'nin de hakkını vermek lazım maça sert başladılar. Üçüncü çeyrekten itibaren skora bakmadan aynı sertlikle cevap verip oyuna girmemiz gerektiğini konuştuk. Oyuncular da iyi reaksiyon verdiler. Doğru beşi de bulduk. Yeni koçu gelmiş bir takım için çok önemli bir galibiyet fakat şu reaksiyonu verdikten sonra kaybetsek de açıkçası benim için çok önemli değildi. Yolumuz uzun. Özellikle savunma anlamında büyük sorunlarımız var. Çalışmamız lazım. Bu galibiyetin moraliyle sıkı şekilde çalışarak hazırlanacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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