Çağlar Söyüncü, deprem felaketi sonrası fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi: İnsanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizler - Son Dakika
Üye Girişi

Çağlar Söyüncü, deprem felaketi sonrası fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi: İnsanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizler

07.02.2023 10:21

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü,10 ilde hissedilen deprem felaketinin ardından fırsatçılık yapanlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ateş püskürdü. Fırsatçılık yapanların insanlık nasibini almadığını söyleyen futbolcu, "Ülke yasa boğulmuş, göçük altından hala canlar kurtarılmaya çalışılırken, insanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizlerin yağmacılığa yeltendiğini, battaniye fiyatlarını 5 katına çıkardıklarını okuyoruz, görüyoruz. Bunlar cezasız kalmamalı, peşleri bırakılmamalı" dedi.

10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş merkezli deprem, Türkiye'de büyük kayıplara yol açarken bu durumu fırsat bilerek temel ihtiyaç ürünlerine zam yapanlara milli futbolcu Çağlar Söyüncü tepki gösterdi.

"BUNLAR CEZASIZ KALMAMALI"

Çağlar Söyüncü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ülke yasa boğulmuş, göçük altından hala canlar kurtarılmaya çalışılırken, insanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizlerin yağmacılığa yeltendiğini, battaniye fiyatlarını 5 katına çıkardıklarını okuyoruz, görüyoruz. Bunlar cezasız kalmamalı, peşleri bırakılmamalı!" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi vuran depremler sonrası milli futbolcu, fırsatçılara isyan etti: Peşleri bırakılmamalı

BATTANİYE FİYATLARINA YÜZDE 150 ZAM

Soğuk havanın etkili olduğu deprem bölgesi için en öncelikli ihtiyaçlardan biri battaniye. Battaniye alarak bölgeye yardım göndermek isteyenlerin olması fırsatçıların gözünü döndürdü. 100 liraya satılan battaniyelerin fiyatlarını bazı fırsatçıların zam yaparak 250 liraya satması pes dedirtti.

YORUMLAR
500
Türkiye'deki deprem felaketi dünya basınında: Arama çalışmaları devam ediyor Türkiye'deki deprem felaketi dünya basınında: Arama çalışmaları devam ediyor 10 ilde hissedilen 7.7'lik depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı sayısı 3 bin 381'e yükseldi 10 ilde hissedilen 7.7'lik depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı sayısı 3 bin 381'e yükseldi

Çağlar Söyüncü, Kahramanmaraş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çağlar Söyüncü, deprem felaketi sonrası fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi: İnsanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizler - Son Dakika


Son Dakika
10:36 Altının gram fiyatı 1.134 lira seviyesinden işlem görüyor
10:36 Güne yükselişte başlayan altının gram fiyatı 1.134 lira seviyelerinde satılmaya başlandı
10:35 AFAD'ın personel açıklamasına Milli futbolcu Melih Demiral'dan tepki: Yetersiz, insanlarımız göçük altında yardım bekliyor
10:28 Dolar/TL, 18,83 seviyesinden işlem görüyor
10:28 Dolar, güne 18,83 seviyesinde işlem görerek başladı
10:23 Milli futbolcu Merih Demiral, deprem bölgesindeki AFAD'ın açıklamasına sert tepki gösterdi: Yetersiz!
10:16 Çağlar Söyüncü, deprem felaketi sonrası fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi: İnsanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizler
10:12 Depremde göçük altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, saatler sonra yaralı şekilde çıkarıldı
10:10 6 önce inşa edilmişti! Malatya'daki depremde yeni yapılan bina yıkıldı
10:07 Jeolog Celal Şengör, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin nasıl gerçekleştiği kartonlarla anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2023 10:48:58. #1.11#
SON DAKİKA: Çağlar Söyüncü, deprem felaketi sonrası fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi: İnsanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement