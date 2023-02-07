Çağlar Söyüncü, deprem felaketi sonrası fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi: İnsanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizler

10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş merkezli deprem, Türkiye'de büyük kayıplara yol açarken bu durumu fırsat bilerek temel ihtiyaç ürünlerine zam yapanlara milli futbolcu Çağlar Söyüncü tepki gösterdi.

"BUNLAR CEZASIZ KALMAMALI"

Çağlar Söyüncü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ülke yasa boğulmuş, göçük altından hala canlar kurtarılmaya çalışılırken, insanlıktan nasibini almamış şahsiyetsizlerin yağmacılığa yeltendiğini, battaniye fiyatlarını 5 katına çıkardıklarını okuyoruz, görüyoruz. Bunlar cezasız kalmamalı, peşleri bırakılmamalı!" ifadelerini kullandı.

BATTANİYE FİYATLARINA YÜZDE 150 ZAM

Soğuk havanın etkili olduğu deprem bölgesi için en öncelikli ihtiyaçlardan biri battaniye. Battaniye alarak bölgeye yardım göndermek isteyenlerin olması fırsatçıların gözünü döndürdü. 100 liraya satılan battaniyelerin fiyatlarını bazı fırsatçıların zam yaparak 250 liraya satması pes dedirtti.