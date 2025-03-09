Çalımbay 643 Gün Sonra Sivas\'ta

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 643 gün sonra Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Göztepe maçıyla kulübedeki yerini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor ile Göztepe Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hafta içi Sivasspor Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Rıza Çalımbay'da 643 gün sonra tekrar kulübedeki yerini aldı. Sivasspor'da en son 2022-2023 sezonunda 6 Haziran 2023'te 1-1 sona eren Kayserispor maçında takımın başında yer alan Çalımbay, bu karşılaşmanın ardından görevini bırakmıştı. Çalımbay, bu tarihten bugüne kadar tam 643 gün sonra Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda kırmızı-beyazlı takımın başında sahaya çıktı.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar da maç öncesi 62 yaşındaki teknik adama tezahüratlarda bulundu. - SİVAS