Çalımbay: Düşmeyi Aklımızın Ucundan Geçirmiyoruz - Son Dakika
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Çalımbay: Düşmeyi Aklımızın Ucundan Geçirmiyoruz

Rıza Çalımbay, Net Global Sivasspor'un ligde kalacağına inanıyor ve taraftar desteği vurguladı.

26.03.2025 16:46
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, ligde kalacaklarına inandıklarını söyledi.

Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zor bir göreve geldiğini bildiğini ifade etti.

Ligde kritik ve zor maçlar oynayacaklarını belirten Çalımbay, "Bunu oyuncu arkadaşlarımızın hepsine tek tek anlatıyoruz. Özellikle Adana Demirspor maçı hafife alınacak bir maç değil." dedi.

Taraftar desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduklarını dile getiren Çalımbay, onların desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Çalımbay, Adana Demirspor'un ligden düşse de çok ciddiye alınması gereken bir takım olduğunu vurgulayarak, "Ciddiyetle ve iyi bir şekilde oynamamız gerekiyor, onu da yapacağız." diye konuştu.

"Düşmeyi aklımızın ucundan geçirmiyoruz"

Ligde kalan maçların önemine dikkati çeken Çalımbay, şunları kaydetti:

"Arka arkaya zor maçlarımız olacak, bunun farkındayız. Taraftara çok ihtiyacımız var. Bir de hangi arkadaşımız hata yaparsa yapsın taraftarlarımızın onları desteklemeleri gerekiyor. Çok sakatımız var, Fode Koita da sakatlandı. En az 4-5 hafta oynama şansı yok, bu da bizim için bir şanssızlık. Bizim buradaki en büyük ihtiyacımız taraftar desteği. İnşallah maçlarımıza geleceklerine inanıyorum. Düşmeyi aklımızın ucundan geçirmiyoruz. Taraftar, futbolcu ve yönetim olarak birlik olursak o zaman bambaşka bir şekilde olabiliriz. Takım arkadaşlarıma güveniyorum, tek sıkıntımız ve çekindiğim şey sakatlık. Ondan dolayı bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz."

Antrenman

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alanda oyun ve yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Net Global Sivasspor ile Adana Demirspor, 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Çalımbay: Düşmeyi Aklımızın Ucundan Geçirmiyoruz - Son Dakika

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