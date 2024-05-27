Çameli Belediyespor, Servergazi FK\'yı 15-2 mağlup etti

Spor

Çameli Belediyespor, deplasmanda mücadelenin her iki yarısında da etkili oyun ortaya koyarak rakibi Servergazi FK'yı 15-2 mağlup etti.

Şampiyonluk yolunda devam eden Çameli Belediyespor oyuncuları karşılaşmada adeta gol şovu yaparak Yasin 3, Taner 2, İdris 2, Ramazan 2, Kadir Mert 2, Yunus 1, Mete 1, Alpdoğan 1, Furkan 1 bu gollerle 15-2 olarak mücadeleyi sona erdirdi.

Alınan farklı galibiyet için takımı tebrik eden Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Her biri Çameli'mizden olan oyuncularımızın ortaya koydukları mücadeleden ve sportmen davranışlarından dolayı tebrik ediyoruz" dedi. - DENİZLİ