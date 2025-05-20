Çameli Futbol Turnuvası Şampiyonu Barcelona SK

Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi ve Çameli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Kurumlar-Mahalleler Futbol Turnuvasında şampiyon belli oldu. 19 Mayıs Atatürk'e Anma, Gençlik ve Spor Bayramında oynanan final maçında şampiyon Barcelona SK oldu.

Gençlik haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi ve Çameli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ortak çalışmasıyla Kurumlar-Mahalleler Futbol Turnuvası düzenlendi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinin ardından oynanan final maçında Barcelona SK ile Arıkayaspor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede üstün performans sergileyen Barcelona SK, turnuvanın şampiyonu oldu. Arıkayaspor 2'nci olurken Çameli Müftülüğüspor 3'üncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli İlçe Emniyet Amiri Bilal Cingör ve Çameli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metin Dağlı tarafından taktim edildi. - DENİZLİ