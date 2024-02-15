Can Atay, eşi Polen Atay\'ı öldürmeye teşebbüs suçlamasından beraat etti

Spor

GAYE ŞEYMA CAN

Eşi Polen Atay'ı öldürmeye çalıştığı iddiasıyla, 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan iş insanı Can Atay, toplanan deliller ve dosya kapsamında yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat etti.

Yüksek mimar Polen Atay, 2019 yılında evlendiği iş insanı Can Atay'ın kendisini darp ettiği ve öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla; savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Can Atay hakkında, "eşe karşı basit yaralama" iddiasıyla, dört yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasına sanık Can Atay, taraf avukatları ve Aile Bakanlığı avukatı katıldı.

DURUŞMA SAVCISI BERAATINI İSTEDİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, bilrikişi raporu, ATK raporları, sağlık raporları, keşif tutanağı ve diğer delillerle birlikte değerlendirildiğinde katılan Polan Atay'ın çelişkili beyanları haricinde sanığın cezalandırılmasına yönelik delil bulunmadığı gerekçesiyle Atay hakkında beraatına karar verilmesini talep etti.

Can Atay son sözlerinde, "Eşim kendini asmaya teşebbüs etmiştir. Güvenlik görevlileri ve benim çabam sayesinde yeniden hayata gelmiştir. Evliliğimiz süresi boyunca ve devamında bu durum devam etmiştir. Beraatımı isterim" dedi.

CAN ATAY HAKKINDA BERAAT KARARI

Mahkeme sanık Can Atay'ın, toplanan deliller ve dosya kapsamında yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatına hükmetti.