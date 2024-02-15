GAYE ŞEYMA CAN
Eşi Polen Atay'ı öldürmeye çalıştığı iddiasıyla, 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan iş insanı Can Atay, toplanan deliller ve dosya kapsamında yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat etti.
Yüksek mimar Polen Atay, 2019 yılında evlendiği iş insanı Can Atay'ın kendisini darp ettiği ve öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla; savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Can Atay hakkında, "eşe karşı basit yaralama" iddiasıyla, dört yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasına sanık Can Atay, taraf avukatları ve Aile Bakanlığı avukatı katıldı.
DURUŞMA SAVCISI BERAATINI İSTEDİ
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, bilrikişi raporu, ATK raporları, sağlık raporları, keşif tutanağı ve diğer delillerle birlikte değerlendirildiğinde katılan Polan Atay'ın çelişkili beyanları haricinde sanığın cezalandırılmasına yönelik delil bulunmadığı gerekçesiyle Atay hakkında beraatına karar verilmesini talep etti.
Can Atay son sözlerinde, "Eşim kendini asmaya teşebbüs etmiştir. Güvenlik görevlileri ve benim çabam sayesinde yeniden hayata gelmiştir. Evliliğimiz süresi boyunca ve devamında bu durum devam etmiştir. Beraatımı isterim" dedi.
CAN ATAY HAKKINDA BERAAT KARARI
Mahkeme sanık Can Atay'ın, toplanan deliller ve dosya kapsamında yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatına hükmetti.
Son Dakika › Spor › Can Atay, eşi Polen Atay'ı öldürmeye teşebbüs suçlamasından beraat etti - Son Dakika
Enerji Bakanı: Erzincan'daki heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var, arama faaliyetleri dikkatli şekilde yürütülüyor
İstanbul Valiliği, okulların deprem durumuna ilişkin raporunu kamuoyuna açıkladı. İstanbul'daki riskli ve boşaltılan okul sayısını açıklayan İstanbul Valiliği, yapılan incelemede okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir'' ifadelerini kullandı.
CHP'de aday belirleme süreci tartışmaları sonrası istifa eden eski genel sekreter ve milletvekili Gürsel Tekin, konuk olduğu programda parti yönetimini topa tuttu. Masayı yumruklayarak konuşan Tekin, "40 yıldır CHP'deyim ben böyle bir dönem görmedim" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Merkezi Yönetim bütçe açığı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 367.5 artışla 150.72 milyar lira oldu. Bu dönemde faiz dışı açık ise 29.63 milyar liraya ulaştı.
Mevcut Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün yeniden aday gösterilmesinin ardından 'Dikili kararı yeniden değerlendirilsin, hatadan dönülsün' diyen Osman Özgüven, CHP'ye sert eleştirilerde bulunarak istifa etti.
Erzincan İliç'teki maden sahasında yaşanan toprak kaymasında kayıp 9 işçiye üçüncü günde de ulaşılamadı. Kurtarma çalışmaları yaklaşık 1000 personelle devam ederken, olayla ilgili gözaltına alınan kişilerin sayısı 8'e yükseldi. Öte yandan toprak altında kalan yakınlarının kurtulacağı umudunu yavaş yavaş kaybetmeye başlayan bazı ailelerin "Orada yaşayan biri yok, birbirimizi kandırmayalım" diyerek feryad ettiği görüldü.
Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında bir konuşma yapan CHP lideri Özgür Özel, Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu'nu anons ederken oynadığı rollere atıfta bulunarak "Ona bakınca kahraman Türk polisini görüyorum. Ona bakınca valiyi görüyorum" dedi.
TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisindeki rolüyle tanınan ve Cannes Film Festivali'nde ödül alan Merve Dizdar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Cihan Ayger ile ilişkisini ilan etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?