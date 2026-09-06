Can Öncü, Fransa'daki ikinci yarışta son turda frenaj hatasıyla dördüncülükte kaldı

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'daki 9. ayağının ikinci yarışını dördüncü sırada tamamladı.

Fransa'nın Magny-Cours Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, yaşanan kazanın ardından kırmızı bayrakla durduruldu. Mücadele, 11. turdaki sıralamanın esas alınmasının ardından 5 turluk yeniden startla devam etti.

Son tura lider giren Pata Yamaha Ten Kate takımının sporcusu Can Öncü, son bölümde yaptığı frenaj hatasının ardından rakiplerine geçilerek damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Yarışı İspanyol Roberto Garcia kazanırken, Albert Arenas ikinci, Valentin Debise ise üçüncü oldu. Garcia, Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki ilk yarış galibiyetini elde etti.

Can Öncü, dün aynı pistte gerçekleştirilen hafta sonunun ilk yarışını Roberto Garcia'nın önünde kazanmıştı.