Can Öncü İngiltere'de 5. Oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İngiltere ayağında hafta sonunun ilk yarışını 5. sırada tamamladı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. ayağında 19 turluk ilk yarış, İngiltere'deki Donington Park Pisti'nde gerçekleştirildi.

Pata Yamaha Ten Kate takımı adına yarışan ay-yıldızlı milli motosikletçi Can Öncü, pole pozisyonundan başladığı yarışta damalı bayrağı 5. sırada geçti.

Donington Park'taki ilk yarışı ev sahibi Tom Booth-Amos birinci, İspanyol Albert Arenas ikinci, İspanyol Jeremy Alcoba ise üçüncü tamamladı.

Bahattin Sofuoğlu, ilk yarışı 17. sırada bitirdi

Motoxracing WorldSBK Takımı adına yarışan Bahattin Sofuoğlu ise Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WorldSBK) İngiltere'deki 8. ayağında ilk yarışı 17. sırada bitirdi.

Donington Park ayağındaki ilk yarışı Aruba.it Racing-Ducati takımından İspanyol Iker Lecuona kazandı. Aruba.it Racing-Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega ikinci, Barni Spark Racing Team sürücüsü İtalyan Yari Montella ise üçüncü oldu.

İngiltere ayağında yarın Bahattin Sofuoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda TSİ 13.10'da superpole, TSİ 17.30'da ise ikinci ana yarışta mücadele edecek. Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nın ikinci yarışında TSİ 16.00'da piste çıkacak.