Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi

Volkan Demirel'in teknik direktörlük macerası galibiyetle başladı. Fatih Karagümrük, deplasmanda Göztepe'yi tek golle devirdi ve 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

KARAGÜMRÜK, CANER ERKİN'LE GÜLDÜ

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 76. dakikada Caner Erkin kaydetti. Karagümrük'ün 33. dakikada Ahmed Musa ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Bu sonucun ardından Karagümrük, 3 maç aradan sonra galibiyet aldı ve puanını 25 yaptı. Göztepe ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı ve 14 puanla 18. sırada yer aldı.