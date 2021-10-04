Caner Erkin'den doğum gününü kutlayan Fenerbahçe taraftarına duygusal şarkı

Fenerbahçeliler, Caner Erkin'in doğum gününü unutmadı. Yıldız futbolcunun eski takım arkadaşları da sosyal medyadan 'Caner' paylaşımları yaptı. Tecrübeli sol bek, bu paylaşımları alıntılayarak teşekkür etti. Ancak paylaştığı bir hikaye dikkat çekti.

"KAFALARI KARIŞIK"

Hırçın karakterine rağmen Fenerbahçe taraftarının gönlünde olan Caner, "Nasıl bitti biz de şaşırdık" kısmını söylediği şarkıyı sosyal medyadan paylaştı. Taraftarlar, bu sezon da çok fazla orta açan takımda Caner'in de olması gerektiğini savundu.