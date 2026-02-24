Caner Erkin\'in gördüğü kırmızı kart tartışma yarattı! Herkes aynı yorumu yapıyor

Trendyol 1. Lig'de oynanan karşılaşmada Caner Erkin'in gördüğü kırmızı kart, bugün Türkiye'de sosyal medyanın en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

TEPKİ YAĞDI

Maç sırasında hakemin kırmızı kart kararının ardından yaşanan anlar kısa sürede yayıldı. Sosyal medya kullanıcıları tecrübeli futbolcuya yönelik çok sayıda yorum yaptı. Bazı kullanıcılar, "Caner futbolu bırakmalı, futbol onu bırakalı çok olmuş" ifadeleriyle eleştirilerini dile getirdi.

SEZONDA 4. KIRMIZI

37 yaşındaki futbolcu bu sezon dördüncü kez kırmızı kart görerek dikkat çekti. Tecrübeli oyuncunun performansı ve disiplini yeniden tartışma konusu oldu.