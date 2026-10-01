Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Avrupa\'da goalball ikincisi oldu

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Avrupa'da goalball ikincisi olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, eylül ayında Berlin'de yapılan Avrupa Goalball Kulüpler Kupası'nda ikincilik elde etti. Kulüp Başkanı Yusuf Sayyıdan ve sporcular, kupayla Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler'i ziyaret edip forma hediye etti.
Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Avrupa Goalball Kulüpler Kupası'nda ikinci oldu.
Avrupa'nın önemli goalball kulüplerinin mücadele ettiği şampiyona, eylül ayında Almanya'nın Berlin kentinde gerçekleştirildi. Turnuvada başarılı performans sergileyen Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, organizasyonu ikinci sırada tamamladı. Kulüp Başkanı Yusuf Sayyıdan ve sporcular, elde ettikleri başarının simgesi olan kupayı Çankaya'ya getirdi. Takım, kupayla birlikte Çankaya Belediye Başkan Vekili Haldun Güler'i ziyaret etti.
Ziyarette sporcular, Avrupa Görme Engelliler Goalball Kulüpler Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıyı Başkan Vekili Haldun Güler ile paylaştı. Kulüp Başkanı Yusuf Sayyıdan ve sporcular, Güler'e takım formasını armağan etti.
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