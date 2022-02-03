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Canlı yayında ilginç anlar! Sunucu Melike Çelik dayanamayıp kahkahayı patlattı - Son Dakika

Canlı yayında ilginç anlar! Sunucu Melike Çelik dayanamayıp kahkahayı patlattı

03.02.2022 14:54

A Spor'da muhabir Nevzat Dindar'ın yorum yapamadığı anlar stüdyoyu yıktı. Uzun süre cümle kuramayan Nevzat Dindar, aynı kalıba takılı kalınca sunucu Melike Çelik dayanamayıp kahkaha attı. İlginç yorumlarının farkına varan Nevzat Dindar da sunucuyla beraber kahkahaya boğuldu.

Türk televizyon tarihinde unutulmazlar arasına girecek bir olay daha yaşandı. A Spor'da Galatasaray'ın durumuyla ilgili yorumlar yapan muhabir Nevzat Dindar'ın "Bir şey yok" diye takılı kaldığı anlar stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Kimse ne dediğini anlamadı! Sunucu Melike Çelik dayanamayıp kahkaha attı

KİMSE ANLAMADI

Nevzat Dindar, "Hiçbir şey bilmiyorum, tahmin edemiyorum. Çünkü bir şey olur, o bir şeyin üzerine bir şeyler gelir, olur derim. Şimdi bir şey yok ki, bir şey yok. Olmayan bir şeyin üzerine bir şeyler geldi, e ne olacak? Abi bir şey yok şu an ortada, bir şey yok! Bir şey yok ve gelen bir şeylerin, olan bir şeyin üzerine de bir şeyin olmasını anlarım. Ama olmayan bir şeyin üzerine de bir şey!" ifadelerini kullanınca Melike Çelik dayanamayıp gülmeye başladı. İlginç yorumlarının farkına varan Nevzat Dindar da kahkahaya boğuldu.

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Galatasaray, Dindar, Türk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı yayında ilginç anlar! Sunucu Melike Çelik dayanamayıp kahkahayı patlattı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Canlı yayında ilginç anlar! Sunucu Melike Çelik dayanamayıp kahkahayı patlattı - Son Dakika
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