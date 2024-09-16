Cardiff City, sezona kötü başlayan Erol Bulut'un kalemini kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Cardiff City, sezona kötü başlayan Erol Bulut'un kalemini kırdı

Cardiff City, sezona kötü başlayan Erol Bulut\'un kalemini kırdı

İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin, sezon başlangıcından bu yana süren kötü performansın ardından teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırmak istediği iddia edildi. İlk 5 haftada yalnızca 1 puan alabilen Cardiff City, Bulut'un görevine son vermeyi düşünüyor.

16.09.2024 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin sezon başlangıcından bu yana süren kötü performansın ardından teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırmak istediği öne sürüldü.

YOLLAR AYRILABİLİR

Alex Crook tarafından aktarılan bilgilere göre Championship'te ayrılık yaşanabilir. Cardiff City'nin hayal kırıklığı yaratan sezon başlangıcından sonra Erol Bulut ile yollarını ayırmak istediği belirtildi.

5 MAÇTA 1 PUAN ALABİLDİ

Cardiff City, bu sezon Championship'te çıktığı 5 maçta 11 gol yerken rakip fileleri yalnızca 1 kez havalandırabildi. Ekip 5 maçta yalnızca 1 puan alabildi.

Cardiff City, Erol Bulut, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cardiff City, sezona kötü başlayan Erol Bulut'un kalemini kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tony Montana:
    KARBONAT EROL 9 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Fenerliler bu adamın kendilerini şampiyon yapacağına inandı bi zamanlar. Kadıköyde galatasaraya da kaybetti. Ne çektin be fenerbahçe. Jorge jesus geldi bu sefer kesin şampiyonuz dediler. Galataaray yine her iki maçta tokatladı ve şampiyon oldu. 7 4 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Karbonat erol 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:05 Üstelik bunu yapan bir zincir market Tarihi geçmiş ürünleri, “1 alana 1 bedava“ kampanyasıyla satmaya çalıştılar Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satmaya çalıştılar
20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti’de gündem sivil anayasa “Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk“ AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"
09:46 Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti
09:42 Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, Arka Sokaklar’ın kadrosunda Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda
09:31 Şenol Güneş’ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu
09:29 AK Parti MYK toplanıyor Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan’ın önüne gelecek AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
09:25 WhatsApp’a bir bomba özellik daha Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 22:13:21. #1.11#
SON DAKİKA: Cardiff City, sezona kötü başlayan Erol Bulut'un kalemini kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement