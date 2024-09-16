Cardiff City, sezona kötü başlayan Erol Bulut\'un kalemini kırdı

Ender Kervancıoğlu:

Fenerliler bu adamın kendilerini şampiyon yapacağına inandı bi zamanlar. Kadıköyde galatasaraya da kaybetti. Ne çektin be fenerbahçe. Jorge jesus geldi bu sefer kesin şampiyonuz dediler. Galataaray yine her iki maçta tokatladı ve şampiyon oldu.