İngiltere Championship ekibi Cardiff City'nin sezon başlangıcından bu yana süren kötü performansın ardından teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırmak istediği öne sürüldü.
Alex Crook tarafından aktarılan bilgilere göre Championship'te ayrılık yaşanabilir. Cardiff City'nin hayal kırıklığı yaratan sezon başlangıcından sonra Erol Bulut ile yollarını ayırmak istediği belirtildi.
Cardiff City, bu sezon Championship'te çıktığı 5 maçta 11 gol yerken rakip fileleri yalnızca 1 kez havalandırabildi. Ekip 5 maçta yalnızca 1 puan alabildi.
Son Dakika › Spor › Cardiff City, sezona kötü başlayan Erol Bulut'un kalemini kırdı - Son Dakika
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