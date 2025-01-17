Carlo Ancelotti, Arda Güler\'in şov yaptığı maçta kabusu yaşadı

barış özcan:

Futboldan anlamayan herkes yorum yapmış, neymiş Arda girince takım gol yiyor diyen bile var, Arda açık oynuyor, defans değil. Real Madrid de oynayan oyuncu topu alıp gidecek ve skor üretecek veya asist yapacak güçlü oyunculardan kurulu,tarzları bu. Bu yüzden teknik oynayan ve fuleli koşamayan Arda burada yetersiz görünüyor, Real gibi oyun tarzı olmayan tüm takımlarda yıldız olur, ama Türkiye de her maç 5 gol atsın istendiği için başarısız görüyor, henüz 19 yaşında ve 17 yaşından beri elit en az 10 takım istedi onu ana tabiki siz o takumlardan daha iyi futbol bilgisine sahipsiniz. Türkiye yi temsil eden kim varsa başarılar diliyorum, hangi takumdan olursa olsun.