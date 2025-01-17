Carlo Ancelotti, Arda Güler'in şov yaptığı maçta kabusu yaşadı - Son Dakika
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Spor

Carlo Ancelotti, Arda Güler'in şov yaptığı maçta kabusu yaşadı

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İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid, uzatmalarda Celta Vigo'ya 5-2 yenerek tur atlamayı başardı. Milli yıldız Arda Güler'in sonradan girerek 2 golün asistini yaptığı mücadelede Carlo Ancelotti'nin yuhalanması ise dikkat çekti.

17.01.2025 09:42
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İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid, Celta Vigo karşısında 2-0 öne geçtiği maçta 2-2'ye yakalandı ve maç uzatmalara gitti. Real Madrid, uzatmalarda rakibini 5-2 mağlup ederek tur atladı.

ANCELOTTI'Yİ YUHALADILAR

Maç sırasında Real Madrid taraftarlarının teknik direktör Carlo Ancelotti ve Tchouameni'yi ıslıklı protesto etmesi dikkat çekti. Ancak genç oyuncuların performansı, tribünlerdeki gerilimi biraz olsun dindirdi.

"TEPKİLER UYARI NİTELİĞİNDE"

Taraftarların hem kendisine hem de Tchouaméni'ye yönelik protestolarını değerlendiren İtalyan teknik adam, "Bernabéu'dan gelen tepkiler bir uyarı niteliğinde. Ancak bu, takımın reaksiyon göstermesine yardımcı oldu. Taraftarların desteği bizim için çok önemli" dedi.

Carlo Ancelotti, Arda Güler\'in şov yaptığı maçta kabusu yaşadı

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Son Dakika Spor Carlo Ancelotti, Arda Güler'in şov yaptığı maçta kabusu yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • ferhat eser:
    arda iyi çocuk sineksaraydan daha çok taniyani var 48 57 Yanıtla
  • barış özcan:
    Futboldan anlamayan herkes yorum yapmış, neymiş Arda girince takım gol yiyor diyen bile var, Arda açık oynuyor, defans değil. Real Madrid de oynayan oyuncu topu alıp gidecek ve skor üretecek veya asist yapacak güçlü oyunculardan kurulu,tarzları bu. Bu yüzden teknik oynayan ve fuleli koşamayan Arda burada yetersiz görünüyor, Real gibi oyun tarzı olmayan tüm takımlarda yıldız olur, ama Türkiye de her maç 5 gol atsın istendiği için başarısız görüyor, henüz 19 yaşında ve 17 yaşından beri elit en az 10 takım istedi onu ana tabiki siz o takumlardan daha iyi futbol bilgisine sahipsiniz. Türkiye yi temsil eden kim varsa başarılar diliyorum, hangi takumdan olursa olsun. 29 26 Yanıtla
  • monşer null:
    Balon velet 19 33 Yanıtla
  • Yunus Yeniay:
    Bu haber bitek arda ile vanda naraya çalışıyor 40 11 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Şişirmeyin fazla şu veledi 23 21 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    ERCİYESSPOR A ALALİM ONU BELKİ 11 DE YER BULUR BALONCUK 3 29 Yanıtla
  • Seyyidali Can:
    asist yapmış mış yahu arda oyuna sonradan girdiği her maçta gol yiyiyorlar bu gecede oyuna girdikten sonra iki gol yediler. 2 20 Yanıtla
  • Murat Kanat:
    Arda giderek kendini bitiriyor Real Madrid te yakında evine döner. 2 12 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    arda febemi az da olsa tanıttı. bejekemi ben bile bu sene herkes yediğinde öğrendim 1 7 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    bu 6alata5araylilar niye bu cocugu cekemiyor 2 1 Yanıtla
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