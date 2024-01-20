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Carlos Alcaraz, Avustralya Açık'ta 4. tura çıktı - Son Dakika
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Carlos Alcaraz, Avustralya Açık'ta 4. tura çıktı

Avustralya Açık'ın tek erkekler kategorisinde dünya 2 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Çinli rakibi Juncheng Shang'a karşı kazandığı maçla 4. tura yükseldi. ABD'li Tommy Paul ise Sırp raket Miomir Kecmanovic'e yenilerek turnuvaya veda etti. Kadınlarda ise Belaruslu Victoria Azarenka ve Çinli Qinwen Zheng bir üst tura çıktı.

Carlos Alcaraz, Avustralya Açık\'ta 4. tura çıktı
20.01.2024 - 11:19,
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz, dördüncü tura çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 7. gün sabah seansında üçüncü tur maçlarına devam edildi.

Tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol raket Carlos Alcaraz, Çinli rakibi Juncheng Shang'a karşı 6-1, 6-1'lik setlerle 2-0 öne geçti.

İspanyol tenisçi, maçın 3. setinde de 1-0 öndeyken Çinli rakibinin sakatlanarak oyuna devam edememesi nedeniyle karşılaşmayı kazanarak 4. tura çıktı.

Tek erkeklerde 14 numaralı seribaşı ABD'li Tommy Paul, Sırp raket Miomir Kecmanovic'e 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

9 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz ise 21 numaralı seribaşı Fransız Ugo Humbert'i 3-1 yenerek 4. tura çıktı.

Kadınlarda Azarenka ve Zheng 4. turda

Tek kadınlarda 18 numaralı seribaşı Belaruslu Victoria Azarenka, 11 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko'yu 3. turda 6-1, 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek bir üst tura çıktı.

İki Çinli kadın tenisçinin karşılaştığı maçta, 12 numaralı seribaşı Qinwen Zheng, Yafan Wang'ı 6-4, 2-6, 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

Kaynak: AA
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