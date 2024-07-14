Carlos Alcaraz, Wimbledon'da Djokovic'i mağlup ederek şampiyon oldu

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Wimbledon tek erkekler finalinde İspanyol raket Carlos Alcaraz, Sırp tenisçi Novak Djokovic'i 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Teniste sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası Wimbledon'ın tek erkekler final müsabakasında son şampiyon Carlos Alcaraz ile Novak Djokovic kozlarını paylaştı. 21 yaşındaki İspanyol sporcu, 37 yaşındaki Djokovic'i 6-2, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti üst üste ikinci zaferine ulaştı. Alcaraz, Wimbledon'da art arda ikinci, toplamda ise 4. grand slam şampiyonluğu elde ederek önemli bir başarıya imza attı. - İSTANBUL