Çarpıcı iddia: Ronaldo, 9 yıllık birlikteliğini bu gece evlilikle taçlandırıyor

Dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo ile dokuz yıldır birlikte olduğu nişanlısı Georgina Rodriguez, sızdırılan bir düğün davetiyesi ve parmaklarındaki devasa pırlanta yüzüklerle yeniden magazin gündeminin merkezine oturdu.

SIZDIRAN DAVETİYE VE SİYAH ELBİSE DETAYI

Portekiz televizyon programında paylaşılan ve basına sızan davetiye iddialarına göre, çiftin bu gece Portekiz’in Sintra bölgesinde yer alan tarihi Quinta da Regaleira malikanesinde evleneceği öne sürüldü. Davetiyede tören saatine ilişkin farklı bilgiler yer alırken, konuklardan düğüne tamamen siyah kıyafetlerle katılmalarının istendiği iddia edildi. Ancak söz konusu tarihi mekanın bugün ziyaretçilere açık kalmaya devam etmesi düğünün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda soru işaretleri yarattı.

GÖZ ALICI PIRLANTALAR GÖZDEN KAÇMADI

Düğün iddiaları öncesinde Georgina Rodriguez, Ronaldo’nun özel jetinde dinlenirken çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı. Fotoğraflarda hem Ronaldo’nun hem de Rodriguez’in alyans parmaklarında yer alan göz alıcı pırlanta yüzükler dikkatlerden kaçmadı. Mallorca’da yatta geçirdikleri tatilde de benzer takılarla görüntülenen çift, takipçileri arasında "Gizlice evlendiler mi?" sorusunu akıllara getirdi.