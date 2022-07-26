Çarptığı kişinin ölümüne neden olan Brezilyalı yıldız futbolcu alkol testine girmeyi reddetti

Brezilya çarpıcı bir olayla sarsıldı. Palmeiras'ın 20 yaşındaki futbolcusu Renan, Sao Paulo çevresinde meydana gelen kazada arabasıyla bir motosiklete çarptı.

ÇARPTIĞI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sao Paola'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 38 yaşındaki Eliezer Pena'nın iki çocuğu olduğu öğrenildi. Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Palmeiras futbolcusu Renan aracıyla ters yöne girdi ve motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Olaydan sonra yere polis tarafından gözaltına alınan Renan'ın alkol testine girmeyi reddettiği iddia edildi. Renan'ın kazadan beri gözaltında tutulduğu ve mahkemeye çıkartılacağı aktarıldı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

The Sun'ın aktardığı habere göre, Brezilyalı genç oyuncu Red Bull Bragantino kulübüne kiralık olarak gönderilmişti. Kaza sonrası Bragantino kulübü sözleşmenin feshedildiğini açıkladı. Kaza sonrası açıklama yapan Palmeiras kulübü, olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve hayatını kaybeden kişinin ailesine her türlü yardımın sağlanacağını belirtti.