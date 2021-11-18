Çarşamba'da off-road heyecanı başlıyor

Çarşamba Belediyesi destekleriyle bu yıl ilki düzenlenen "1. ÇAROFF Off-Road Yarışı", 20-21 Kasım tarihlerinde Yeşilırmak Millet Bahçesi'nde başlıyor. 2 gün boyunca devam edecek organizasyonda, off-road tutkunlarını macera dolu dakikalar bekliyor.

Çarşamba Belediyesinin katkılarıyla bu yıl birincisi düzenlenen ÇAROFF Off-Road Yarışları, 20 Kasım Cumartesi ve 21 Kasım Pazar günlerinde Yeşilırmak Millet Bahçesinde gerçekleşecek. Yarışma için 25 farklı il ve ilçeden 250'den fazla tam donanımlı arazi aracının Çarşamba'ya gelmesi bekleniyor. Kamp, yerel sanatçıların konserleri, şehir içi konvoyu ve havai fişek gösterisinin olacağı etkinlik, 2 gün boyunca devam edecek. Etkinliğin ilk günü off-road araçlarının karşılanması kamp ve havai fişek gibi etkinliklerle sürerken yarışmanın startı 21 Kasım Pazar günü verilecek.

"Off-road meraklısı herkesi bekleriz"

Çarşamba'da büyük bir yarışmaya ev sahipliği yapacaklarını belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çarşamba'mızda bu yıl ilk kez off-road yarışları düzenliyoruz. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık, birçok farklı il ve ilçeden ziyaretçilerimizi Çarşamba'mızda misafir edeceğiz. Yeşilırmak Millet Bahçemizde gerçekleşecek '1. ÇAROFF Off-Road Yarışı'nda macera tutkunlarını güzel dakikalar bekliyor. Etkinliğin ilk gününde kamp ve yerel sanatçılarımızın konserleri olacak. Şehir içi konvoyu da planlıyoruz. Yarışın startı pazar günü verilecek. Off-road meraklısı herkesi ilçemize bekleriz. Her yönüyle çok kapsamlı ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapmış olacağız. Çarşamba'mızda her anlamda yatırımlarımıza, hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda yaptığımız organizasyonlar ilçemizi tanıtmayı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN