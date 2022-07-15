CAS, Rusya Futbol Federasyonu ve Rus takımlarının itirazını reddetti - Son Dakika
Üye Girişi

CAS, Rusya Futbol Federasyonu ve Rus takımlarının itirazını reddetti

15.07.2022 16:54
CAS, Rusya Futbol Federasyonu ve Rus takımlarının itirazını reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya Futbol Federasyonu ve Rus takımlarının UEFA ve FIFA tarafından verilen men cezalarına itirazını reddetti.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Rusya Futbol Federasyonu ve Rus takımlarının UEFA ve FIFA tarafından verilen men cezalarına itirazını reddetti.

CAS'tan yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın benzersiz koşullar meydana getirdiği belirtilerek, FIFA ve UEFA'nın tüzük ve yönetmeliklerine dayanarak takdir yetkisi kapsamında hareket ettiği kaydedildi.

Dünya futbolunun çatı kuruluşu FIFA ile Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, şubat ayında başlayan işgalin ardından Rusya Milli Takımı'nı ve Rus kulüplerini tüm organizasyonlardan men etmişti.

CAS, mart ayında Rusya Futbol Federasyonunun kararı dondurma başvurusunu reddetmiş, Rusya bunun sonucunda 2022 Dünya Kupası elemelerinde maç yapamamıştı.

Mayıs ayında da Rus kulüpleri Zenit St. Petersburg, Dinamo Moskova, Sochi ve CSKA Moskova, UEFA'ya karşı temyiz başvurusunda bulunmuştu.

YORUMLAR
500
Efeler 09 SFK kaleci Özkara ile yeniden anlaştı Efeler 09 SFK kaleci Özkara ile yeniden anlaştı Luiz Adriano: 'Nuri Şahin ile çalışmak çok keyifli' Luiz Adriano: 'Nuri Şahin ile çalışmak çok keyifli'
Kaynak: AA

Rusya Futbol Federasyonu, Futbol, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor CAS, Rusya Futbol Federasyonu ve Rus takımlarının itirazını reddetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:43 "Kontrollü darbe girişimi" sloganının sahibi Kılıçdaroğlu adını paylaşmadan FETÖ'yü lanetledi! İktidarla hesaplaşmak istiyor
16:26 Galatasaray taraftarından seçim öncesi cüzdan sallayan Dursun Özbek'e ultimatom!
15:47 Kuruçeşme'de "Bum Bum" izdihamı! Türkiye'ye gelen Mohamed Ramadan'a bir gecelik eğlence için 5 bin dolar hesap çıktı
15:39 Süt alan yaşlı adam yolda yürürken öldü! Kutu süt üzerine örtülen bezin uçmaması için destek verdi
15:25 Magazin dünyası 15 Temmuz'un 6. yıl dönümünde ABD merkezli FETÖ'yü lanetledi! "Allah bir daha yaşatmasın"
15:12 2 eşini de hamile bıraktı! İngiltere bu olay karşısında ikiye bölündü
14:55 Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya hakkında yeni gelişme! Nazmi Arıkan cinayetinin baş şüphelisi 2 yıldır Tokat'a gitmemiş
14:51 İzmir'de 15 Temmuz gecesi sela okuduğu için vatan hainlerinin saldırısına uğrayan müezzin: 'Bu darbe olacak' diye bize bas bas bağırıyorlardı
14:35 Küçük çocuğun videosu sosyal medyada gündem oldu: Yine zam gelmiş, bu benim son açmam olabilir
13:57 Çeyrek finale damga vuran olay! Ebrar Karakurt karşı takıma yaptığı davranışından dolayı Tayland taraftarlarından özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 17:00:18. #1.12#
SON DAKİKA: CAS, Rusya Futbol Federasyonu ve Rus takımlarının itirazını reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement