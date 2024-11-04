Çavuş: Şanssızlığımızı Aşacağız

Spor

- Çağdaş Çavuş: "Ceza sahası içinde sonuçlandırma kısmında çok şanssızdık"

İSTANBUL - Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada oynadıkları oyunda ısrar edeceklerini ve sonunda kazananın kendileri olacağını söyleyerek, "Ceza sahası içinde sonuçlandırma kısmında çok şanssızdık"

Trendyol 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Manisa FK, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ceza sahası içerisindeki pozisyonları sonuçlandırma konusunda şanssız olduklarını belirten Çavuş, "Biraz önce arkadaşlarla içeride konuşuyorduk, maçla ilgili nasıl bir yorum yapabilirim diye. Maçı yaşadığımızda senaryo, oyunun içerisindeki değişiklikler, oyunun içerisinde rakibin neler yapacağı, hangi pozisyonda olacağı ve buna bizim göstereceğimiz reaksiyon çok değerliydi. Oyuncu grubum bunu çok iyi gösterdiler. İlk yarıdaki pozisyonlarımız, ikinci devre yine aynı şekilde. Ekibim olabildiğince her şeyi çok iyi yaptı. Ceza sahası içinde sonuçlandırma kısmında çok şanssızdık. İster istemez şansız bir gol yedikten sonra mağlup bitirdik. Bakıyorsunuz, rakip ceza sahasında toplu buluşmaya, gol pozisyonlarına 7-8 tane çok net pozisyonlarımız var. Bunları atamazsanız ister istemez oyun belirli noktaya taşınamıyor. Biz de bunu bugün şansız bir şekilde yapamadık. Umut ediyorum, bundan sonraki süreçte bunu toparlayıp devam edeceğiz. Son 3 haftadır hem girdiğimiz pozisyonlar, hem oynadığımız oyunun sonuç olarak karşılığını alamıyoruz. Bunu da bir şekilde kıracağız. Bu oyuna ve sahanın içerisinde mücadeleye ısrar edeceğiz. Sonuç alacağımızı da düşünüyorum. Son 3 haftada aldığımız mağlubiyetlerden dolayı geri adım atmayacağız. Israr edeceğiz ve sonunda kazanan biz olacağız. 11 haftada hiç hakem yorumu yapmadım fakat burada sadece bir ricam var. Oyunun içerisindeki aksiyonlar gelişebilir, faulleri bazen çalmayabilirsin veya buna benzer pozisyonlara sahanın içerisinde reaksiyon göstermeye bilirsiniz. Maçı rakibin bu kadar soğutması, rakip oyuncu grubunun bu kadar oyunun içerisinde kalmayıp düşüncelerinin sadece oyunu soğutmak olan kısmına izin verirseniz, oyunun gelişimiyle ilgili büyük problemler yaşarız. Hakemlerden bu tarz durumlara izin vermemeleri gerektiğini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.