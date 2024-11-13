Çaycuma 4. Yol Koşusu Rekor Katılımla Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çaycuma 4. Yol Koşusu Rekor Katılımla Başlıyor

Çaycuma 4. Yol Koşusu Rekor Katılımla Başlıyor

Çaycuma Kaymakamlığı ve Belediyesi'nin işbirliğiyle düzenlenen 4. Çaycuma Yol Koşusu, kayıtların kapanmasına 4 gün kala 567 katılımcıya ulaştı. Koşu, 'Spor kentinde barış ve dostluk için koşuyoruz' mottosuyla 17 Kasım'da gerçekleştirilecek.

13.11.2024 11:44  Güncelleme: 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaycuma 4. Yol Koşusu daha koşulmadan bir rekora imza attı. Kayıtların tamamlanmasına 4 gün kala, 567'ye ulaşan kayıtlı koşucu sayısı, en yüksek katılım 550'yi daha şimdiden geçti.

Çaycuma Kaymakamlığı ve Çaycuma Belediyesinin işbirliği ile Çaycumaspor tarafından düzenlenen 4. Çaycuma Yol Koşusu, 17 Kasım'da yapılacak. "Spor kentinde barış ve dostluk için koşuyoruz" mottosuyla yapılacak koşu, daha koşulmadan bir rekora hazırlanıyor. Kayıtların kapanmasına 4 gün kala, 3 kilometrelik halk koşusuna başvuru sayısı 334, 10 kilometrelik yol koşusuna başvuru sayısı ise 233 oldu. 567'ye ulaşan kayıtlı koşucu sayısı, önceki yıllarda en yüksek katılım olan 550 sayısını daha şimdiden aştı.

Saat 10.00'da 500 metre koşacak çocuk atletlerin yarışlarıyla başlayacak program, 10.30'da halk koşusu ile devam edecek. 11.00'de ise çok sayıda elit sporcunun katılacağı 10 kilometrelik yol

koşusu başlayacak. 13.00'de ödül töreni yapılacak. Çocuklar için eğlenceler de yer alacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Çaycuma, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaycuma 4. Yol Koşusu Rekor Katılımla Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
12:13 Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı
11:55 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi
09:53 Narin Güran’ın katil zanlısı Salim Güran’a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
16:35 Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi Alman hükümetinin erken Bitcoin satışı milyonlarca dolar kaybettirdi
16:32 Galatasaray’dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu Galatasaray'dan ayrılan Patrick van Aanholt 4.5 ay sonra kendine takım buldu
16:20 ATM’lerde yeni dönem: 1 Ocak’ta resmen başlıyor ATM'lerde yeni dönem: 1 Ocak'ta resmen başlıyor
16:18 Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti Özel izinle 5 çocuğunun cenazesine gelen babanın görüntüleri kahretti
16:07 Serdar Ortaç’tan hayranlarını korkutan ’’İntihar’’ çıkışı Serdar Ortaç'tan hayranlarını korkutan ''İntihar'' çıkışı
16:04 Mauro Icardi’nin sahalara dönüş tarihi belli oldu Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu
15:54 Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor Dominant kadın, erkekleri döverek her ay servet kazanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 12:42:12. #1.12#
SON DAKİKA: Çaycuma 4. Yol Koşusu Rekor Katılımla Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.