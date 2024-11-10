Çaycumaspor, Kozlu Belediyespor\'u 2-0 geçerek 4. sıraya yükseldi

Spor

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'in 5. haftasında Çaycumaspor deplasmanda Kozlu Belediyespor takımıyla karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta Perşembe Belediyespor'u 6-0 yenen Çaycumaspor, bu hafta da Kozlu Belediyespor'u 2-0 yenerek sahadan galip ayrıldı.

Hakan Ergin'in orta hakemliğini, yardımcı hakemler Mert Çolak ve Yunus Emre Kiraz'ın hakem triyosunun yönettiği karşılaşmada Çaycumaspor, Kozlu Belediyespor karşısında üstün performans sergileyen takım oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya her iki takımda hızlı giriş yapmasına rağmen Çaycumaspor aradığı golü 75 ve 82.'inci dakikalarda Hakan Arslantürk'ün iki golüyle buldu. Bu skorla birlikte 9 puan aldı ve 4.'üncü sıraya yerleşti. Kozlu Belediyespor ise 5 puan alarak 11.'inci sıraya geriledi.Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Çaycumaspor galibiyetini soyunma odasında teknik heyetinde yer aldığı galibiyet pozuyla galip gelen taraf olmayı elde etti. - ZONGULDAK