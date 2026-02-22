Çayelispor, Karabük İdmanyurdu'na Yenildi - Son Dakika
Çayelispor, Karabük İdmanyurdu'na Yenildi

Çayelispor, Karabük İdmanyurdu\'na Yenildi
22.02.2026 15:28
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Çayelispor, Karabük İdmanyurdu'na 1-0 mağlup oldu.

TFF 3. Lig 3 Grup'un 22. haftasında Çayelispor kendi sahasında ağırladığı Karabük İdmanyurdu Spor'a 1-0 mağlup oldu.

Hakemler: Berkay Ağış, Uğur Çakmak, Furkan Çakır

Çayelispor: Özgün Köklü, Berat Pınar, Taha Necati Atay, Ali Karnapoğlu (Eyüp Ensar Bozkurt dk. 61), Oğuzhan Efe Yılmaz (Oğuzhan Eskiköy dk. 79), Berkay Kumlu (Doğukan Delimehmet dk. 61), Fatih Ergen, Serdar Yıldırım, Taha Tunç (Seçkin Batuhan Fırıncı dk. 46), Murat Yılmaz, Ömer Nergiz (Musa Eren Karakaş dk. 61)

Karabük İdmanyurdu Spor: Haktan Şentürk, Osman Boz, Aslan Gök, Mustafa Can Birol, Mustafa Yorulmaz, Seyit Ali Kahya (Göksu Mutlu dk. 88), Muhammed Kocatürk, Mehmet Durgut, Yakup Ramazan Zorlu (Berkcan Cengiz dk. 83), Tugay Keleş, Mertcan Koç

Goller: Mehmet Turgut (dk.29) (Karabük İdmanyurdu Spor)

Kırmızı kart: Mehmet Durgut (Karabük İdmanyurdu Spor)

Sarı kartlar: Fatih Ergen, Murat Yılmaz, Eyüp Ensar Bozkurt (Çayelispor), Kaan Erdoğan, Seyit Ali Kahya, Mustafa Yorulmaz, Osman Boz, Hakan Şentürk, Berkan Cengiz (Karabük İdmanyurdu Spor) - RİZE

Kaynak: İHA

16:37
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi
16:11
"Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
15:14
Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt
15:01
Hamaney yerine geçecek ismi bile belirledi: Beni öldürürlerse...
14:51
"Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
13:30
2 komşu ülke gece boyunca savaştı! Bilanço hayli ağır
