Çayelispor, Soner Birinci\'yi transfer etti

Spor

TFF 3. Lig ekiplerinden Çayelispor, 30 yaşındaki oyuncu Soner Birinci'yi renklerine bağladı.

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak TFF 3. Lig'e yükselen Çayelispor, transferlerine hız kesmeden devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım, geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig ekiplerinden Silifke Belediyespor'da forma giyen Soner Birinci ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Çayelispor Kulübü'nden transfer ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Takımımız, en son Silifke Belediyespor'da forma giyen Soner Birinci ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Soner Birinci'ye kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." - RİZE