Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı Süper Lig İçin Hazırlanıyor

Türkiye Basketbol Ligi'ni altıncı tamamlayarak süper lig için play-off mücadelesi verecek olan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, yarın Çağdaş Bodrumspor ile yapacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bu yıl mücadele ettikleri Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu'nu altıncı tamamlayarak, süper lig için play-off'ta ter dökecek Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın sporcu ve teknik heyetiyle bir araya geldi. Basketbolculara zorlu Çağdaş Bodrumspor maçı öncesinde başarılar dileyen Başkan Çiftçi, "Uzun ve zorlu sezonun ardından ligi altıncı tamamladık ve play-off'a kaldık. Hepinizi tebrik ediyorum. Bu Çayırova için de büyük bir başarı, hepimiz sizlerle gurur duyuyoruz. Fırsat buldukça ben de maçlarınızı izlemeye geldim, tribünlerden sizlere destek olduk. İnşallah önümüzdeki süreçte de aynı performansınızı daha da güçlü şekilde, devam ettireceğinize inanıyorum. Çayırova için güzel başarılar elde edeceğinize inanıyoruz. Allah yardımcınız olsun." dedi.

Antrenman sonrasında Çayırova Belediyesi basketbolcularıyla günün anısına hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Çiftçi, "Süper Lig yolculuğunda kalbimiz ve desteğimiz sizinle" dedi.

Çayırova Belediyesi, süper lig mücadelesi kapsamında, play-off ilk turu birinci karşılaşmasında yarın saat 19.30'da Çağdaş Bodrumspor'un konuğu olacak. - KOCAELİ