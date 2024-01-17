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Çayırova Belediyesi Birimler Arası Masa Tenisi Turnuvası Devam Ediyor - Son Dakika
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Çayırova Belediyesi Birimler Arası Masa Tenisi Turnuvası Devam Ediyor

Çayırova Belediyesi'nin düzenlediği birimler arası masa tenisi turnuvasında çeyrek ve yarı final mücadeleleri sürüyor. Belediye personelinin yoğun ilgi gösterdiği turnuvada dostluk ve rekabet bir arada yaşanıyor. Final grubunda mücadele edecek olan 5 isim, cuma günü belirlenecek.

Çayırova Belediyesi Birimler Arası Masa Tenisi Turnuvası Devam Ediyor
17.01.2024 - 12:12,
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Çayırova Belediyesi Birimler Arası Masa Tenisi Turnuvası, çeyrek ve yarı final mücadeleleriyle devam ederken yarışma kıyasıya mücadeleyle sürüyor.

Çayırova Belediyesi'nin kurum içi spor bilincini artırmak, birlik, beraberlik ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla belediye müdürlüklerinde çalışan personeli için organize ettiği, birimler arası masa tenisi turnuvasında heyecan sürüyor. 8 Ocak Pazartesi günü Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin startını verdiği Birimler Arası Masa Tenisi Turnuvası'nda dün ikinci tur maçları tamamlandı. Belediye personelinin büyük ilgi gösterdiği turnuvada dostluk rüzgarları eserken, ortaya konan performanslar da alkış topladı. Belediye Kültür Salonu girişinde oynanan müsabakalarda, dün oynanan ikinci tur mücadelelerinden galip gelen isimler, bugün çeyrek final aşamasında boy gösterecek. Çeyrek final eşleşmesi galipleri ise maçların ardından bu kez, final grubuna kalabilmek adına aynı gün içerisinde mücadele edecek. Oynanacak karşılaşmaların ardından 5 isim, cuma günü oynatılması planlanan final grubunda birbirileriyle karşılaşarak, şampiyonluk için mücadele edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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