Çayırova Belediyesi Birimler Arası Masa Tenisi Turnuvası Devam Ediyor

Çayırova Belediyesi Birimler Arası Masa Tenisi Turnuvası, çeyrek ve yarı final mücadeleleriyle devam ederken yarışma kıyasıya mücadeleyle sürüyor.

Çayırova Belediyesi'nin kurum içi spor bilincini artırmak, birlik, beraberlik ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla belediye müdürlüklerinde çalışan personeli için organize ettiği, birimler arası masa tenisi turnuvasında heyecan sürüyor. 8 Ocak Pazartesi günü Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin startını verdiği Birimler Arası Masa Tenisi Turnuvası'nda dün ikinci tur maçları tamamlandı. Belediye personelinin büyük ilgi gösterdiği turnuvada dostluk rüzgarları eserken, ortaya konan performanslar da alkış topladı. Belediye Kültür Salonu girişinde oynanan müsabakalarda, dün oynanan ikinci tur mücadelelerinden galip gelen isimler, bugün çeyrek final aşamasında boy gösterecek. Çeyrek final eşleşmesi galipleri ise maçların ardından bu kez, final grubuna kalabilmek adına aynı gün içerisinde mücadele edecek. Oynanacak karşılaşmaların ardından 5 isim, cuma günü oynatılması planlanan final grubunda birbirileriyle karşılaşarak, şampiyonluk için mücadele edecek. - KOCAELİ